Irán advierte que "la pelota está en el campo estadounidense" tras nuevos ataques en la isla de Qeshm

El presidente del Parlamento iraní y jefe negociador de ese país, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó este martes que "la pelota está en el campo estadounidense" para evitar una escalada bélica, luego de que Estados Unidos lanzara nuevos ataques contra la isla de Qeshm, en medio de las conversaciones entre ambos países para intentar alcanzar un acuerdo de paz.

"Irán ha dado una respuesta firme y racional a Estados Unidos", señaló Qalibaf, en referencia a las acciones de Teherán tras la ofensiva conjunta lanzada el pasado 28 de febrero por Estados Unidos e Israel. En esa línea, sostuvo que "la pelota está ahora en el campo de Washington''. "Irán nunca se rendirá", ha reiterado, al tiempo que ha asegurado que "la resistencia ha llevado a la desesperación a Estados Unidos e Israel".

Durante una sesión parlamentaria, el jefe negociador iraní también aseguró que tanto Estados Unidos como sus aliados en Medio Oriente comprenden, tras las dos últimas ofensivas —la de junio de 2025 y la de febrero pasado—, que "la era de las demandas excesivas ha llegado a su fin", según consignó la agencia iraní de noticias Mehr.

"Nuestra respuesta militar y estratégica a cualquier fallo de cálculo del enemigo será impredecible", advirtió Qalibaf, quien además insistió en que Teherán no establecerá limitaciones geográficas para responder ante una eventual ofensiva estadounidense.

"Si Estados Unidos comete otro error estratégico, debe saber que esta vez hará frente a un nuevo campo de batalla y estará aún más desesperado que a día de hoy, mientras busca una salida al conflicto en Medio Oriente", concluyó, según informó la agencia de noticias Tasnim.

Las declaraciones de Qalibaf se produjeron poco después de que Estados Unidos ejecutara ataques calificados como "defensivos" contra la isla de Qeshm. Desde Washington argumentaron que la ofensiva respondió a un ataque iraní contra "activos estadounidenses" en la zona, de acuerdo con fuentes oficiales citadas por medios estadounidenses. Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación oficial de estos antecedentes.

Los nuevos ataques se registraron en la víspera de las elecciones en Estados Unidos y mientras continúan los contactos diplomáticos para alcanzar un acuerdo entre las partes. En ese contexto, el vicepresidente estadounidense reconoció el lunes que "ciertamente ha habido avances" en las negociaciones, desarrolladas a través de mediadores, mientras que el presidente Donald Trump manifestó que un acuerdo es algo que "puede pasar".

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