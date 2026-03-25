Irán advierte a EE.UU.: "No volverán a ver los precios de la energía y el petróleo anteriores"

Un portavoz del Cuartel General Central de Jatam al Anbiya, uno de los principales mandos del Ejército de Irán, envió al Gobierno de Estados Unidos la advertencia de que "no volverá a ver los precios de la energía y el petróleo anteriores", además de subrayar que no llegarán a un acuerdo con ellos "ni ahora ni nunca".

"No llamen 'acuerdo' a su derrota. Ni se llevarán a cabo sus inversiones en la región, ni volverán a ver los precios anteriores de la energía y el petróleo", remarcó el portavoz del órgano militar, en alusión a informaciones sobre un posible plan de paz supuestamente enviado por Estados Unidos a Teherán.

En esa línea, la autoridad castrense indicó que mientras Irán así lo decida "nada volverá a ser como antes", a menos que "la idea de actuar contra la nación iraní se haya borrado por completo" de las "mentes" de Washington.

"Nuestra primera y última palabra desde el primer día ha sido, es y será que nadie como nosotros llegará a un acuerdo con alguien como vosotros. Ni ahora ni nunca", sostuvo el portavoz iraní.

Estas declaraciones se enmarcan en la escalada de hostilidades desatada tras la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero, y en medio del anuncio de Washington de que pospondrá "todo ataque militar" contra las centrales eléctricas iraníes durante un periodo de cinco días, después de que Donald Trump diera un ultimátum de 48 horas a Teherán para que reabriera el estrecho de Ormuz.

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