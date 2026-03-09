Irán acusa a EE.UU. de buscar “saquear” sus recursos energéticos y descarta un alto el fuego tras ofensiva con Israel

El Gobierno de Irán ha acusado este lunes a Estados Unidos de intentar hacerse con los recursos naturales del país con su ofensiva junto a Israel, lanzada el 28 de febrero, y ha subrayado que por ahora no hay motivos para abordar un alto el fuego, ya que Teherán está centrado en "dar una respuesta aplastante al enemigo".

"Lo que está claro es que todos nuestros esfuerzos están centrados en defender el país y que el objetivo de Estados Unidos es saquear los recursos energéticos (de Irán) no es un secreto para nadie", ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, durante una rueda de prensa. "No tiene sentido hablar sobre otra cosa que no sea dar una respuesta aplastante al enemigo", ha agregado.

Así, ha destacado que "los últimos días han demostrado a toda la región que la presencia de Estados Unidos solo ha generado inseguridad y división entre los países islámicos" y ha agregado que "la historia recordará que se ejecutaron ataques desde países de la región contra un país musulmán durante el mes de Ramadán".

"Estados Unidos no da valor a la seguridad de los países de la región, dado que su única preocupación es proteger a Israel. Por ello, los países regionales deben aprender de esta situación", ha señalado Baqaei, quien ha reiterado su exigencia de que estas naciones "no permitan que su territorio sea usado por Estados Unidos".

En este sentido, ha incidido en que "la defensa del país no debe ser considerada hostilidad hacia otros países de la región" y ha vuelto a desvincular a Irán de los recientes ataques contra Turquía y Azerbaiyán, abundando en que las Fuerzas Armadas ya aseguraron que "no se lanzaron proyectiles hacia estos países".

Por otra parte, ha esgrimido que "el objetivo de los ataques estadounidenses es el pueblo iraní". "Lo que hacen los iraníes no es solo defender a Irán, sino a toda la humanidad", ha argüido, antes de recordar que Teherán "estaba en medio de unas negociaciones" con Washington sobre su programa nuclear antes de la ofensiva.

Baqaei ha hecho hincapié en que los últimos ataques contra infraestructura clave del país, incluidos depósitos de petróleo cerca de la capital, Teherán, suponen "un crimen contra el medio ambiente" que equivale a "un genocidio", según ha recogido la agencia iraní de noticias Mehr.

"El objetivo de Estados Unidos es romper a una nación y destruir y desintegrar un país", ha denunciado Baqaei, quien ha criticado además que "el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha fracasado a la hora de cumplir con sus claras funciones", algo que achaca a "la influencia de Estados Unidos y algunos de sus amigos".

La ofensiva de Estados Unidos e Israel ha dejado hasta la fecha más de 1.200 muertos en Irán, según las autoridades. Entre los muertos figuran el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel e intereses estadounidenses en países de Oriente Próximo, incluidas bases militares.

