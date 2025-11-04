Interceptan un narcosubmarino con más de 1,7 toneladas de cocaína en el Atlántico: cuatro personas fueron detenidas

El Centro de Análisis y Operaciones Marítimas (MAOC), con sede en Lisboa, informó haber recibido información en los últimos días que indicaba que una organización criminal estaba preparando el envío de un sumergible cargado de cocaína con destino a Europa.

Pocos días después, un buque portugués localizó con éxito el sumergible a aproximadamente 1.000 millas náuticas (1.852 km) de la costa de Lisboa , en una operación respaldada por la Agencia Nacional contra el Crimen de Reino Unido y la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos.

Tras la incautación del sumergible, la Armada informó que no pudo ser remolcado a puerto debido al mal tiempo y a su frágil construcción, y posteriormente se hundió en alta mar .

MODALIDAD RECURRENTE

Vítor Ananias declaró a la prensa que "entre el calor, los gases del barco y el fuerte oleaje, con condiciones meteorológicas adversas, incluso un solo día resulta complicado [para los cuatro hombres a bordo]. Al cabo de 15 o 20 días, lo único que uno desea es salir de allí".

Este tipo de incidentes se han vuelto recurrentes en los últimos años, añadió, según declaraciones recogidas por la agencia de noticias Lusa.

En marzo de este año, un barco similar que transportaba 6,5 ​​toneladas de cocaína fue interceptado a unas 1.200 millas náuticas de Lisboa.

Esto ocurre en un momento en que el gobierno de Trump intensifica sus ataques contra embarcaciones que, según afirma, se utilizan para el contrabando de drogas a Estados Unidos.

Tres hombres murieron la semana pasada en un ataque estadounidense contra un presunto barco narcotraficante en el Caribe, según informó el domingo el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth.