Fuerzas Armadas de España despliegan operativo en Ceuta para controlar llegada masiva de migrantes

Las Fuerzas Armadas de España desplegaron un operativo en las calles de Ceuta para controlar la llegada masiva de migrantes y trasladar a cientos de personas hasta la frontera con Marruecos, mientras miles de migrantes permanecen en distintos puntos de este enclave español ubicado en el norte de África.

Durante la mañana de este lunes, más de 200 migrantes, en su mayoría de origen subsahariano, fueron retenidos por efectivos del Ejército y la Policía Nacional en la playa del Trampolín, ubicada a pocos metros del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI).

El objetivo del operativo es evitar que los migrantes se desplacen hacia el centro de la ciudad, las barriadas o el centro de acogida, instalaciones que actualmente se encuentran saturadas con más de mil residentes, pese a contar con una capacidad de 512 plazas.

El presidente de Ceuta, Juan Vivas, cifró durante las primeras horas de este lunes la cantidad de migrantes que permanecen en la ciudad tras la entrada masiva.

En una entrevista concedida a Telecinco, aseguró que eran "entre 3.000 y 5.000" los migrantes que continuaban en el territorio.

Posteriormente, el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, actualizó la cifra y la redujo a 2.500 personas, según declaraciones entregadas a TVE.

Por su parte, el consejero de Presidencia y Gobernación del Gobierno de Ceuta, Alberto Gaitán, informó a Cadena SER que más de 800 menores extranjeros no acompañados se encuentran actualmente bajo protección de la ciudad.

PURANOTICIA