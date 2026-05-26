Roberto Sánchez anuncia denuncia por supuesto complot contra Castillo y enciende la recta final de la segunda vuelta en Perú

El candidato presidencial Roberto Sánchez anunció que su partido, Juntos por el Perú, presentará una denuncia contra el compañero de fórmula de su rival en la segunda vuelta, Keiko Fujimori, tras denunciar la existencia de un supuesto “complot” entre el Congreso y la Fiscalía para destituir al expresidente Pedro Castillo.

“El pez muere por la boca. Han confesado su delito”, afirmó Sánchez durante un acto realizado el lunes en San Juan de Lurigancho, distrito de la provincia de Lima, donde adelantó que su colectividad denunciará al senador Miguel Torres.

La acción judicial se sustenta en declaraciones realizadas por el propio Torres, quien aseguró que Fuerza Popular coordinó acciones con el Congreso, la Fiscalía y otros actores políticos para sacar del poder a Castillo, detenido en diciembre de 2022 tras su fallido intento de disolver el Parlamento.

“Sacar al señor Castillo no fue sencillo (...) Los periodistas lo hicieron, el Congreso también lo hizo, el Ministerio Público también lo hizo. Fue verdaderamente una suma de esfuerzos para que ese señor se vaya”, señaló la semana pasada en una entrevista con Willax Televisión.

Ante esta “confesión de parte”, Sánchez sostuvo que Juntos por el Perú está “en condiciones de presentar una denuncia que involucre a todos los que hicieron un complot contra la democracia, contra el gobierno del pueblo”.

El exfiscal especial José Domingo Pérez, quien investigó causas de corrupción contra Keiko Fujimori y actualmente ejerce como abogado de Pedro Castillo, también anunció acciones legales por estos hechos.

Según informó el diario peruano La República, la denuncia incluirá además a los congresistas Martha Moyano y José Williams Zapata, a la exfiscal general Patricia Benavides y al exjefe policial Raúl Alfaro.

Pedro Castillo cumple actualmente una condena de más de once años de prisión por el delito de conspiración, luego de intentar disolver el Congreso en diciembre de 2022, en medio de una profunda crisis política y tras poco más de un año de gobierno.

Además de esa condena, el exmandatario enfrenta otras investigaciones por presunta corrupción. Aunque existe una solicitud de indulto a su favor, Roberto Sánchez ya adelantó durante la campaña que, en caso de imponerse en las elecciones, concederá dicha medida de gracia.

Tras una disputada primera vuelta frente al conservador Rafael López Aliaga por el paso al balotaje, Sánchez finalmente enfrentará el próximo domingo 7 de junio a Keiko Fujimori, quien buscará llegar a la Presidencia en su cuarto intento, siguiendo los pasos de su padre, Alberto Fujimori.

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