Inflación argentina de 3,4% en marzo provoca la ira de Milei: "La odio, me repugna"

Un 3,4% fue el registro inflacionario de marzo en Argentina, índice que generó un fuerte rechazo por parte del presidente Javier Milei, quien reconoció que le "repugna" este indicador, el cual elevó el acumulado de los tres primeros meses del año a un 9,4%.

Con esto, el alza de precios quedó a escasas siete décimas del tope de 10,1% que el Ejecutivo había proyectado para todo el año. A pesar de este escenario, el jefe de Estado descartó cualquier giro en su diseño económico y político, comprometiéndose a "seguir abrazando la ortodoxia" y a mantenerse firme junto a "los valores judeocristianos".

Durante una conferencia impulsada por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina, la máxima autoridad del país vecino inició su discurso de manera tajante: "Tendríamos un montón de cosas muy buenas para hablar el día de hoy, pero como soy Milei y detesto la forma de hacer las cosas de la política tradicional, y como odio la inflación, y como el dato no me gustó y me repugna, voy a hablar de inflación". En esa misma instancia, remarcó que al interior de su administración se encuentran "convencidos de que la inflación para adelante va a bajar".

Para explicar las cifras recientes, el líder libertario argumentó que existe un "intento de la política de generar un golpe de Estado" en contra de su gobierno. Además, atribuyó los números a la "estacionalidad" propia del tercer mes del año, mencionando factores como el inicio del curso escolar en el ámbito de la educación, los efectos de la guerra en Irán y el impacto en el precio de la carne. Sobre este último punto, precisó: "Si tomamos la inflación núcleo y le sacamos el efecto de la carne, está igual que el mes pasado, en 2,5%".

Frente a este panorama, la autoridad solicitó "paciencia" a la ciudadanía. "No vamos a ir en contra ni de la teoría económica, ni de la evidencia empírica, ni tampoco vamos a vulnerar los valores morales a la hora de diseñar la política económica", sostuvo. Acto seguido, garantizó que "la inflación se va a desplomar y la economía va a retomar el fuerte sendero de crecimiento que teníamos antes del ataque de la política". Esta proyección la sustentó en presuntos progresos relacionados con la actividad económica y "la demanda de dinero".

Enfatizando que cuenta con el respaldo de "la teoría económica", el presidente reiteró su promesa de "seguir abrazando la ortodoxia". En esa línea, fue categórico al declarar: "No vamos a ceder un ápice en la política monetaria, en seguir desregulando. Vamos a seguir abriendo la economía".

Finalmente, el mandatario defendió la dimensión ética de su gestión gubernamental. "Nuestra política es justa, es lo más importante de todo. Tiene que ver con nuestros valores morales. (...) La moral como política de Estado dice que no nos vamos a apartar de los valores judeocristianos", sentenció.

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