Indignación en Reino Unido por columna sobre Meghan Markle del presentador Jeremy Clarkson que fue calificada de "repugnante"

Markle asegura en la serie que los "mensajes de odio" en las redes sociales en su contra le hicieron temer por su vida e incluso le hicieron tener pensamientos suicidas.

En su columna en The Sun, Jeremy Clarkson escribió: "Por la noche, no puedo dormir mientras me acuesto allí, rechinando los dientes y soñando con el día en que ella [Markle] desfilará desnuda por las calles de todos los pueblos de Gran Bretaña, mientras las multitudes le gritan '¡Qué vergüenza!' y le arrojan montones de excrementos".