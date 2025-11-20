Incendio obliga a desalojar pabellón en el que se desarrollan las negociaciones diplomáticas en la COP30

La Cumbre del Clima (COP30) de Belém (Brasil) fue desalojada debido a un incendio la Zona Azul, el pabellón en el que tienen lugar las negociaciones diplomáticas.

De acuerdo con el ministro de Turismo, Celso Sabino, no se han registrado heridos.

Según información preliminar, la emergencia de este jueves se originó por un cortocircuito.

Se cortó el suministro eléctrico en parte del edificio y, además, el personal de seguridad de la ONU formó un cordón para impedir que la gente regresara al interior del pabellón.

El siniestro se produjo a las 14:10 horas y se inició a pocos metros de las oficinas de las delegaciones de los países.

