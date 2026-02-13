Incendio afectó las instalaciones de una refinería de petróleo de La Habana en medio de la grave crisis energética en Cuba

El país caribeño, de 9,6 millones de habitantes, perdió a su principal proveedor de petróleo tras la captura el 3 de enero del expresidente venezolano Nicolás Maduro, cuyo gobierno garantizaba el envío de combustible a la isla.

"Vamos a vivir tiempos difíciles", aseguró el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, en una alocución el pasado 5 de febrero, que precedió al anuncio de un plan extraordinario de ahorro energético.

Tras la salida de Maduro y bajo la gestión de su sucesora, Delcy Rodríguez, el gobierno de Estados Unidos indicó que no permitiría el envío de petróleo venezolano a Cuba y amenazó con imponer aranceles a cualquier otro país que interviniera con suministros de crudo.

La isla, sujeta a un embargo comercial estadounidense desde 1962, lleva años sumida en una grave crisis económica marcada por prolongados cortes de electricidad y escasez de combustible, medicamentos y alimentos.

Ningún buque petrolero ni combustible extranjero ha llegado a Cuba durante las últimas semanas, según informaron a AFP expertos en seguimiento del transporte marítimo.

Esta semana se implementaron medidas de emergencia para conservar las reservas de combustible de Cuba, que se están agotando rápidamente.

El gobierno cerró universidades, redujo el horario escolar y la semana laboral, y recortó drásticamente el transporte público, al tiempo que limitó la venta de combustible.

También redujo el personal en los hospitales.