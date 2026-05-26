Incautan joyas, relojes y dispositivos electrónicos en despacho de Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno español

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional de España incautó varias joyas, relojes, brazaletes y pulseras de una caja fuerte ubicada en el despacho del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

El acta de entrada y registro de la UDEF fue entregada al juez José Luis Calama, quien investiga el caso Plus Ultra. El allanamiento al expresidente socialista se realizó el 19 de mayo, en el marco de una presunta trama de tráfico de influencias, tras el rescate de 53 millones de euros que el Gobierno de Zapatero concedió a la aerolínea Plus Ultra en pandemia.

Los investigadores detallan que también intervinieron discos duros, teléfonos móviles, agendas, 'pendrives' o carpetas, entre otros enseres. En concreto, la UDEF incautó un collar dorado con una placa en la que podía leerse "José Luis R.Z", entre otras joyas como relojes de mano, pendientes o cadenas de oro.

También destacan que intervinieron dos teléfonos móviles de la secretaria del expresidente, Gertrudis Alcázar: uno personal y otro de trabajo. Asimismo, el acta recoge que la secretaria de Zapatero facilitó a los agentes las contraseñas de los móviles y ordenadores ubicados en el despacho.

De esta forma, entre los objetos que se incautaron figura, asimismo, un collar con 13 piedras de color azul y varios relojes de marcas como Pierre Balmain, Certina, Lorenz Theatre o Dogma, además de anillos, broches o medallas.

La UDEF también se llevó una bolsa con una inscripción de la Presidencia de Gobierno que en su interior contenía tres pares de pendientes dorados con bolas blancas, un brazalete, una sortija plateada con una bola blanca y dos relojes de las marcas Redondo Omega, además de un colgante con el número 13.

Este neceser también incluía un brazalete dorado con piedras de color blanco, un collar de color dorado con tres formas doradas, un alfiler de color dorado, una cadena de color dorado, un cordón plateado y una bola blanca y pendiente con forma ovalada.

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