“La epidemia nos supera”: OMS advierte que el brote de ébola en África empeorará antes de mejorar

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió que el brote de ébola que afecta a República Democrática del Congo (RDC) y Uganda “empeorará antes de mejorar” y reconoció que, por ahora, “la epidemia nos supera”. En RDC, los casos sospechosos ya superan los 900 y las muertes ascienden a 220.

“Nos enfrentamos a un brote extremadamente grave y difícil. Empeorará antes de mejorar”, declaró Tedros durante una reunión ministerial de la Unión Africana (UA) con autoridades sanitarias del continente.

En ese contexto, el jefe de la OMS explicó que se están desplegando todos los esfuerzos posibles para trasladar equipos a las zonas afectadas, reforzar las medidas de contención, ganar la confianza de la población y aislar a las personas que hayan tenido contacto con posibles infectados. “Estamos intensificando urgentemente las operaciones, pero por el momento, la epidemia nos supera”, advirtió.

Paralelamente, Tedros compartió en redes sociales los datos oficiales difundidos por RDC sobre el avance del brote, publicados por el Ministerio de Comunicación del país, que cifran en diez las muertes confirmadas por ébola y en 101 los casos confirmados.

“Pero sabemos que la epidemia en RDC es mucho más grave”, subrayó el director general de la OMS, al referirse a las cifras de casos sospechosos entregadas por Kinshasa, que alcanzan los 906, mientras que las muertes sospechosas ascienden a 221 y los contactos registrados con personas infectadas superan los 2.200.

Ante este escenario, la OMS aseguró que continúa “intensificando la respuesta” junto a sus socios internacionales y anticipó que “se detecten más casos en los próximos días y semanas”, según indicó Tedros. “Cuanto antes podamos localizar a las personas infectadas e identificar a sus contactos, antes podremos proporcionarles la atención que necesitan y controlar este brote”, añadió.

En relación con las medidas de respuesta, el director general de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de África (CDC de África), Jean Kaseya, informó a través de redes sociales sobre un acuerdo alcanzado durante la reunión ministerial, mediante el cual “gobiernos y socios han anunciado compromisos por un valor aproximado de 498,8 millones de dólares para reforzar las medidas de respuesta en los países afectados y de alto riesgo”.

“Esta es una poderosa demostración de la solidaridad, el liderazgo y la responsabilidad colectiva de África para proteger la seguridad sanitaria de nuestro continente”, destacó el responsable de la agencia sanitaria de la Unión Africana. Asimismo, remarcó que, “a medida que el brote evoluciona en un entorno complejo, la confianza, la coordinación y la acción rápida siguen siendo esenciales para detener la transmisión y salvar vidas”.

“Agradezco a nuestros Estados miembros, socios y personal de primera línea por unirse en este momento crítico para la seguridad sanitaria de África”, agregó.

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