Incautan 110 kilos de cocaína en Australia en contenedor procedente de Chile

La policía de Sydney, Australia, incautó 110 kilogramos de cocaína escondidos dentro de un contenedor refrigerado que transportaba berries congelados procedente de Chile.

Según publica Portal Portuario, los oficiales de la Fuerza Fronteriza Australiana en Port Botany iniciaron una investigación el 24 de junio después de encontrar paquetes sospechosos dentro de un contenedor refrigerado destinado al noroeste de Sydney.

Los investigadores informaron que hallaron 110 ladrillos de polvo blanco comprimido que dieron positivo en cocaína. El lote tiene un valor estimado en la calle de unos 36 millones de dólares.

La policía busca la ayuda del público para identificar a la organización criminal presuntamente responsable de la importación.

Además, la Fuerza Fronteriza informó que las incautaciones de cocaína han aumentado un 23% en comparación con el mismo período del año pasado.

En tanto, la superintendente interina Noleen Shankar destacó que esto refleja la experiencia de los oficiales, quienes utilizan inteligencia y capacidades operativas avanzadas para proteger la frontera australiana.

A su vez, el detective superintendente interino Aaron Burgess, de la Policía Federal Australiana, señaló que están al tanto de una tendencia en la que los sindicatos criminales utilizan contenedores refrigerados para introducir drogas en el país.

“Las redes criminales que intentan traer drogas dañinas a nuestro país no tienen en cuenta la devastación que estas sustancias causan a individuos, familias y comunidades”, afirmó Burgess.

Finalmente, las autoridades locales no informaron sobre el puerto de origen en Chile del contenedor contaminado.

PURANOTICIA