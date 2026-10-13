Identifican al joven que murió tras ser atacado por un tigre en un parque de vida silvestre de Inglaterra

El joven que murió el fin de semana tras ser atacado por un tigre en un parque de vida silvestre de Inglaterra fue identificado como William Chapman.

El pasado sábado, Chapman, quien visitaba el Yorkshire Wildlife Park en solitario, entró en el recinto de los tigres, siendo atacado por uno de los animales. Fue declarado muerto en el lugar de los hechos, según informó la policía del Sur de Yorkshire.

Un testigo relató haberlo visto con auriculares y "caminando de un lado a otro" cerca del recinto antes de entrar. Una grabación realizada con un teléfono móvil, que se cree pertenecía a Chapman, parece mostrar el interior del recinto mientras él se acerca al tigre a través de una zona de césped.

Otros visitantes grabaron con sus teléfonos el ataque.

El parque fue evacuado tras el incidente y permanece cerrado mientras continúan las investigaciones.

Chapman, quien tenía veintitantos años, fue alumno de la Jackie Palmer Stage School en High Wycombe.

De niño, apareció en la producción de la cadena británica ITV, May Contain Nuts.