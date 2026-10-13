Identifican al joven que murió tras ser atacado por un tigre en un parque de vida silvestre de Inglaterra

El pasado sábado, William Chapman, quien visitaba el Yorkshire Wildlife Park en solitario, entró en el recinto de los tigres, siendo atacado por uno de los animales.
El joven que murió el fin de semana tras ser atacado por un tigre en un parque de vida silvestre de Inglaterra fue identificado como William Chapman.
El pasado sábado, Chapman, quien visitaba el Yorkshire Wildlife Park en solitario, entró en el recinto de los tigres, siendo atacado por uno de los animales. Fue declarado muerto en el lugar de los hechos, según informó la policía del Sur de Yorkshire.
Un testigo relató haberlo visto con auriculares y "caminando de un lado a otro" cerca del recinto antes de entrar. Una grabación realizada con un teléfono móvil, que se cree pertenecía a Chapman, parece mostrar el interior del recinto mientras él se acerca al tigre a través de una zona de césped.
Otros visitantes grabaron con sus teléfonos el ataque.
El parque fue evacuado tras el incidente y permanece cerrado mientras continúan las investigaciones.
Chapman, quien tenía veintitantos años, fue alumno de la Jackie Palmer Stage School en High Wycombe.
De niño, apareció en la producción de la cadena británica ITV, May Contain Nuts.
También interpretó a Edward Jenner en la serie de la BBC True Stories.
En un comunicado, su familia informó que Chapman había padecido una "enfermedad mental grave" durante varios años y que se le había recetado "medicación fuerte".
Señalaron que correspondía al forense determinar si su enfermedad mental influyó en su fallecimiento, y pidieron al público que respetara dicho proceso.
"William era un joven inteligente, afectuoso y encantador a quien su familia quería profundamente, y él también los quería a ellos", dice el comunicado difundido el martes por la noche.
La familia también solicitó privacidad, afirmando que "la publicación y difusión de contenido mediático profundamente ofensivo les está causando una gran angustia en un momento de extrema vulnerabilidad".
"La familia está totalmente destrozada por la pérdida y le cuesta asimilar lo sucedido", añade el comunicado.
"Tenemos la esperanza de que las autoridades competentes hagan todo lo posible por esclarecer por qué nuestro maravilloso hijo hizo lo que hizo".
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PURANOTICIA // BBC MUNDO