Huracán Polo toca tierra dos veces en México con intensas lluvias, pero sin dejar heridos o fallecidos

Las autoridades de Protección Civil mexicanas reportaron que hubo algunos puntos de Baja California Sur que registraron inundaciones y marejadas costeras, pero que no había heridos o fallecidos reportados.
El huracán Polo tocó tierra en dos estados del noroeste de México este martes, lo que ha dejado algunas inundaciones, pero sin reportes de víctimas.
El ciclón hizo su primer ingreso cerca de la pequeña comunidad de Las Barrancas, en Baja California Sur, alrededor de la medianoche, informó el Centro Nacional de Huracanes de EE.UU. (NHC, por sus siglas en inglés),
Aunque horas antes avanzó hacia la costa como categoría 3, al momento de ingresar al territorio peninsular tenía vientos máximos sostenidos de 175 km/h, que equivalen a un sistema tropical categoría 2.
Polo luego avanzó durante la madrugada por el territorio peninsular de Baja California Sur hasta salir por la costa este e ingresar a las aguas del mar de Cortés, para luego volver a tocar tierra muy cerca del puerto de Guaymas, Sonora.
El ciclón ya había disminuido a categoría 1, con vientos sostenidos de 110 km/h.
Las autoridades de Protección Civil mexicanas reportaron que hubo algunos puntos de Baja California Sur que registraron inundaciones y marejadas costeras, pero que no había heridos o fallecidos reportados.
Además de lluvias intensas en las regiones cercanas, el huracán también estaba causando oleaje de entre 4-5 metros, por lo que las autoridades pidieron "extremar precauciones" en el estado de Sonora.
El NHC dijo que "se prevé un rápido debilitamiento a medida que el centro de Polo se desplace tierra adentro".
El gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro, aseguró que el "saldo es blanco" en los municipios de Comondú, Mulegé y Loreto por los que avanzó Polo en ese estado.
"Aún hay algunos refugiados. No tenemos mayores problemas para atender a toda la gente que quiso refugiarse, que fueron alrededor de 700 personas. Hoy empezarán seguramente a regresar a sus hogares", aseguró Castro, que prometió un recorrido para evaluar las pérdidas materiales que hubiera sufrido la población.
La directora de Protección Civil federal, Laura Velázquez, dijo que las lluvias "solo dejaron algunas anegaciones viales" y algunos árboles derribados.
Los servicios públicos, como la electricidad y el agua potable, no fueron interrumpidos en los tres municipios afectados.
De acuerdo a la agencia de noticias AFP, a medida que Polo se acercaba, el viento se fue haciendo más intenso, impactando con fuertes silbidos y ráfagas que doblaban las palmeras.
En Guaymas, Sonora, las autoridades alertaron a la población a resguardarse, pues desde temprano se habían registrado lluvias intensas y algunas ráfagas de vientos.
Elementos del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional estaban desplegados para apoyar a la población civil.
Los habitantes en las localidades por las que pasaría Polo abarrotaron los supermercados durante el fin de semana para comprar productos de primera necesidad, mientras que los comerciantes tapiaron puertas y ventanas en previsión de la tormenta.
"En mi casa amarramos todo, nos preparamos muy bien, esperábamos que fuera más fuerte, pero gracias a Dios no fue tan desastroso", le dijo Bertha López, una vecina de Loreto, a la agencia Reuters.
"Hasta ahora no se ha reportado ningún daño, solo lo natural (...) creo que Polo nos trató bien", agregó.
Polo llevaba varios días avanzando frente a la costa del Pacífico de México.
En algunos puntos generó fuertes lluvias, olaje elevado y vientos intensos, lo que llevó a las autoridades a decretar algunas evacuaciones, cierres de puertos y la suspensión de clases.
La actividad ciclónica en el Pacífico ha sido intensa este año, producto del fenómeno meteorológico de El Niño que los científicos catalogan como uno de los más intensos que haya habido en un siglo de registro del clima mundial.
Este martes, la tormenta tropical Rachel, ubicada unos 400 kilómetros al suroeste del puerto Lázaro Cárdenas (sur de México) se seguía intensificando mientras se desplazaba hacia el oeste-noroeste, a 19 km/h, según el NHC.
Se prevé que Rachel se convierta en huracán a mediados de la semana y que permanezca mar adentro, moviéndose paralelamente a la costa mexicana.
(Imagen: Getty Images)
PURANOTICIA // BBC MUNDO