Huracán Polo toca tierra dos veces en México con intensas lluvias, pero sin dejar heridos o fallecidos

El huracán Polo tocó tierra en dos estados del noroeste de México este martes, lo que ha dejado algunas inundaciones, pero sin reportes de víctimas.

El ciclón hizo su primer ingreso cerca de la pequeña comunidad de Las Barrancas, en Baja California Sur, alrededor de la medianoche, informó el Centro Nacional de Huracanes de EE.UU. (NHC, por sus siglas en inglés),

Aunque horas antes avanzó hacia la costa como categoría 3, al momento de ingresar al territorio peninsular tenía vientos máximos sostenidos de 175 km/h, que equivalen a un sistema tropical categoría 2.

Polo luego avanzó durante la madrugada por el territorio peninsular de Baja California Sur hasta salir por la costa este e ingresar a las aguas del mar de Cortés, para luego volver a tocar tierra muy cerca del puerto de Guaymas, Sonora.

El ciclón ya había disminuido a categoría 1, con vientos sostenidos de 110 km/h.

Las autoridades de Protección Civil mexicanas reportaron que hubo algunos puntos de Baja California Sur que registraron inundaciones y marejadas costeras, pero que no había heridos o fallecidos reportados.

Además de lluvias intensas en las regiones cercanas, el huracán también estaba causando oleaje de entre 4-5 metros, por lo que las autoridades pidieron "extremar precauciones" en el estado de Sonora.