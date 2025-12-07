Honduras: oposición exige revisión de más de 5.000 actas en medio de críticas de la OEA

El candidato presidencial hondureño Salvador Nasralla denunció este sábado la existencia de “graves irregularidades” en más de 5.000 actas electorales, asegurando que está convencido de haber ganado las elecciones, pese a que el recuento oficial continúa otorgando una estrecha ventaja a su rival, Nasry Asfura, aspirante del Partido Nacional y respaldado por el expresidente estadounidense Donald Trump.

Las denuncias surgieron en un contexto de creciente tensión y malestar ciudadano, alimentado por las observaciones de los veedores de la Organización de Estados Americanos (OEA), quienes criticaron las “demoras e intermitencias” en la gestión del material electoral, así como una “marcada falta de pericia” en la ejecución del recuento.

A través de su cuenta en X, Nasralla afirmó que su equipo ha detectado inconsistencias que alteran la voluntad popular expresada en las urnas y solicitó una revisión minuciosa, incluso voto por voto de ser necesario. “En más de 5.000 actas […] existen errores graves. Estamos solicitando una revisión detallada”, afirmó, llamando además a la ciudadanía a mantener la calma mientras avanza el proceso.

El candidato opositor señaló que el reglamento electoral le concede plazo hasta el 29 de diciembre para completar esta revisión, asegurando que su departamento de cómputo, con “el 100 % de las actas físicas en mano”, confirma su victoria.

Mientras tanto, el Consejo Nacional Electoral mantiene los resultados preliminares con el 88,02 % de las actas escrutadas, que sitúan a Asfura a la cabeza con 1.132.321 votos (40,19 %), frente a los 1.112.570 sufragios (39,49 %) obtenidos por Nasralla, en medio de constantes interrupciones en el conteo.

Ante el incierto escenario, la OEA instó a que las etapas subsecuentes —incluyendo la contabilización del alto volumen de actas pendientes, el escrutinio especial y la fase de impugnaciones— se desarrollen con total transparencia, máxima eficiencia y sin nuevos retrasos.

PURANOTICIA