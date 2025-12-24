Honduras declaró ganador de las elecciones al conservador "Tito" Asfura: Nasralla denunció fraude

"Reconozco la gran labor realizada por las consejeras y todo el equipo que llevó a cabo el desarrollo de las elecciones. Honduras: Estoy preparado para gobernar. No te voy a fallar. ¡Dios Bendiga Honduras!", publicó el ganador en la red social X.

Nasralla, por su parte, rechazó el resultado y reiteró las denuncias de fraude que ya venía formulando en las últimas semanas.

"El dinero del Partido Nacional, violando la voluntad de 8 millones de Hondureños", denunció en X.

El candidato derrotado aseguró que ha habido irregularidades en el conteo de "10.000 urnas que equivalen a 2 millones de votos" y se preguntó si las misiones de observación de la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos (OEA) "no vieron este fraude".

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, felicitó a Asfura tras proclamarse su victoria.

"El pueblo hondureño ha hablado: Nasry Asfura es el próximo presidente de Honduras. Estados Unidos felicita al presidente electo @titoasfura @papialaordenh y espera trabajar con su administración para promover la prosperidad y la seguridad en nuestro hemisferio", tuiteó Rubio.

El presidente Trump expresó su apoyo a Asfura días antes de las elecciones, al señalar que era el único candidato hondureño con el que su administración estaría dispuesta a trabajar.

Sus principales rivales interpretaron este gesto como una forma de injerencia externa que habría influido en un proceso extremadamente ajustado.

La elección hondureña se suma a la reciente tendencia de giro hacia la derecha en América Latina, apenas una semana después de que Chile eligiera al conservador José Antonio Kast.

En Honduras, la tensión se vio agravada por la lentitud del conteo, que llegó a paralizarse tras la convocatoria de un recuento especial de actas finales, lo que mantuvo al país en vilo por semanas e intensificó las acusaciones de manipulación.