Honduras declaró ganador de las elecciones al conservador "Tito" Asfura: Nasralla denunció fraude

El candidato conservador, respaldado públicamente por Donald Trump, afirmó que "estoy preparado para gobernar".
El candidato conservador Nasry "Tito" Asfura, respaldado públicamente por Donald Trump, fue declarado ganador de las elecciones presidenciales de Honduras este miércoles tras un controvertido escrutinio que se ha prolongado por más de tres semanas.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció el resultado la tarde de este miércoles, poniendo fin a un proceso marcado por fallos tecnológicos y acusaciones de fraude desde que los hondureños acudieran a las urnas el 30 de noviembre.
Con el 40,27% de los votos, el candidato del Partido Nacional se impuso por un estrecho margen a Salvador Nasralla, del Partido Liberal, que obtuvo el 39,39%, según el resultado final, denunció fraude y rechazó el resultado.
La candidata del oficialista partido de izquierda LIBRE, Rixi Moncada, quedó relegada al tercer lugar, con el 19,19% de los sufragios, en lo que se interpreta como un duro revés para el gobierno saliente de Xiomara Castro.
Tras difundirse los resultados oficiales, Asfura publicó un mensaje en la red social X en el que aseguró estar listo para gobernar y prometió no defraudar a la ciudadanía.
En su sede de campaña, simpatizantes celebraron el anuncio mientras sectores opositores expresaron su disconformidad.
Nasry Asfura, exalcalde de Tegucigalpa, logró la presidencia en su segundo intento tras una campaña en la que se presentó como un gestor pragmático con el aval de varios proyectos de infraestructura desarrollados durante su administración municipal.
"Reconozco la gran labor realizada por las consejeras y todo el equipo que llevó a cabo el desarrollo de las elecciones. Honduras: Estoy preparado para gobernar. No te voy a fallar. ¡Dios Bendiga Honduras!", publicó el ganador en la red social X.
Nasralla, por su parte, rechazó el resultado y reiteró las denuncias de fraude que ya venía formulando en las últimas semanas.
"El dinero del Partido Nacional, violando la voluntad de 8 millones de Hondureños", denunció en X.
El candidato derrotado aseguró que ha habido irregularidades en el conteo de "10.000 urnas que equivalen a 2 millones de votos" y se preguntó si las misiones de observación de la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos (OEA) "no vieron este fraude".
El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, felicitó a Asfura tras proclamarse su victoria.
"El pueblo hondureño ha hablado: Nasry Asfura es el próximo presidente de Honduras. Estados Unidos felicita al presidente electo @titoasfura @papialaordenh y espera trabajar con su administración para promover la prosperidad y la seguridad en nuestro hemisferio", tuiteó Rubio.
El presidente Trump expresó su apoyo a Asfura días antes de las elecciones, al señalar que era el único candidato hondureño con el que su administración estaría dispuesta a trabajar.
Sus principales rivales interpretaron este gesto como una forma de injerencia externa que habría influido en un proceso extremadamente ajustado.
La elección hondureña se suma a la reciente tendencia de giro hacia la derecha en América Latina, apenas una semana después de que Chile eligiera al conservador José Antonio Kast.
En Honduras, la tensión se vio agravada por la lentitud del conteo, que llegó a paralizarse tras la convocatoria de un recuento especial de actas finales, lo que mantuvo al país en vilo por semanas e intensificó las acusaciones de manipulación.
Ante el estancamiento, el secretario general de la OEA hizo un llamado urgente para que las autoridades concluyeran el proceso antes del 30 de diciembre.
