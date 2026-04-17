Hezbolá tensa el alto el fuego y advierte: “Tenemos el dedo en el gatillo” ante posibles violaciones de Israel

Luego de aproximadamente un mes y medio de enfrentamientos, este viernes el partido-milicia chií Hezbolá advirtió que sus combatientes "tienen el dedo en el gatillo" frente a eventuales incumplimientos de Israel respecto al alto el fuego de diez días pactado el jueves.

A través de una declaración pública, la organización armada enfatizó: "Los muyahidín mantendrán sus dedos en el gatillo, preparados para la defensa ante la traición del enemigo". En el mismo documento, la facción juró tanto a su líder, Naim Qasem, como a la "honorable y orgullosa" población libanesa, que las tropas de la milicia "permanecerán fieles a su compromiso hasta el último aliento".

De esta forma, la agrupación destacó las ofensivas lanzadas hacia el país vecino y los combates sostenidos contra las tropas israelíes en territorio libanés durante las últimas semanas. Al respecto, el grupo alabó su propia resistencia señalando: "Pese a su aparato de Inteligencia y su brutal capacidad de fuego, la máquina de matar israelí no ha podido disuadirnos de alzarnos y cumplir nuestro deber".

Según la información recopilada por la cadena de televisión libanesa Al Manar, Hezbolá remarcó además que sus integrantes actuaron "en defensa de Líbano y su pueblo". En el marco de estos choques armados, aseguraron que sus filas "han escrito épicas heroicas", concretando "una media de 49 operaciones diarias" dirigidas contra Israel.

Con posterioridad al anuncio del acuerdo, a última hora del jueves, la entidad ya había publicado un comunicado solicitando a sus milicianos que "mostraran cautela". En dicho mensaje, se les instaba a no desplazarse hacia el sur de la capital, Beirut, el valle de la Becá y el sur del país "hasta que las cosas estuvieran totalmente claras", justificando la medida debido a que "el traicionero enemigo acostumbra a violar los acuerdos".

El mensaje de la organización continuó expresando: "Entendemos la magnitud de las ganas de volver a sus hogares y viviendas y apreciamos la paciencia y perseverancia mostrada ante todo el mundo. Sin embargo, por motivos de precaución por su seguridad y preciosas vidas, pedimos que mantengan la paciencia y aguanten". Para concluir, la declaración zanjó: "Si Dios quiere, volverán a sus hogares con la cabeza alta, dignos como siempre".

La publicación de este pronunciamiento por parte de Hezbolá ocurrió unas horas después de que, de madrugada, el Ejército de Líbano denunciara "varias violaciones" del alto el fuego por parte de Israel, poco después de su entrada en vigor. Así, las fuerzas armadas libanesas criticaron "varios ataques israelíes, además de bombardeos intermitentes que afectan a varios pueblos" ubicados en el sur del país.

Por su parte, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) esgrimieron, mediante un mensaje publicado poco después de entrar en vigor el acuerdo, que mantendrá su despliegue de posiciones en el sur de Líbano. De hecho, la institución militar solicitó a los residentes del sur de Líbano que "no se trasladen al sur del río Litani" por cuestiones de seguridad.

El pasado 2 de marzo estallaron las últimas hostilidades a gran escala, momento en que Hezbolá lanzó proyectiles contra Israel en respuesta al asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra el país asiático. Las fuerzas israelíes desataron una nueva ofensiva a gran escala e invasión terrestre de Líbano, con cerca de 2.200 muertos desde entonces.

Previamente, en noviembre de 2024, las partes habían pactado un alto el fuego tras trece meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023. Si bien se logró ese acuerdo, desde entonces Israel continuó lanzando bombardeos frecuentes contra el país argumentando que actuaba contra Hezbolá, en medio de denuncias de Beirut y el grupo sobre estas acciones.

PURANOTICIA