Helicóptero y caza del portaaviones Nimitz de EE.UU. se estrellaron en Mar de China: tripulaciones fueron rescatadas

Un helicóptero y un caza que iban a bordo del portaaviones 'USS Nimitz', el más antiguo de la flota estadounidense, se han estrellado en aguas del Mar de China Meridional en un espacio de apenas media hora, si bien sus tripulaciones han sido rescatadas sanas y salvas por los equipos desplegados en la zona.

La Flota del Pacífico estadounidense ha indicado en un mensaje en su cuenta en la red social X que un helicóptero 'MH-60R Sea Hawk' se ha estrellado en torno a las 14.45 horas (hora local) del domingo cuando "llevaba a cabo operaciones rutinarias para el 'USS Nimitz'", antes de agregar que sus tres ocupantes fueron rescatados.

Asimismo, ha apuntado que a las 15.15 horas (hora local), un caza F/A-18F Super Hornet "se estrelló también en aguas del mar de China Meridional cuando llevaba a cabo operaciones rutinarias para el 'USS Nimitz'". "Los dos ocupantes se eyectaron con éxito y fueron rescatados por los equipos de búsqueda y rescate", ha afirmado.

"Todo el personal implicado está a salvo y en estado estable. La causa de ambos incidentes está siendo investigada", ha subrayado, si bien el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha deslizado ya la posibilidad de que la causa sea "un mal combustible".

Trump ha indicado a la prensa a bordo del Air Force One de camino a Japón tras su visita a Malasia que "es posible que sea mal combustible" y ha descartado un problema de seguridad. "Creen que sería mal combustible. No hay nada que ocultar", ha señalado, si bien ha reconocido que "es muy poco usual que pase algo así".

