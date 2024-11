Harris acepta su derrota ante Trump y afirma que "participaremos en una transferencia pacífica del poder"

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, aceptó la victoria del candidato republicano Donald Trump en las elecciones presidenciales y aseguró que su equipo participará en una "transferencia pacífica del poder".

"Hoy he hablado con el presidente electo Trump y le he felicitado por su victoria. También le he dicho que le ayudaremos a él y a su equipo con su transición y que participaremos en una transferencia pacífica del poder", subrayó desde su alma mater, la Universidad Howard.

La autoridad aseguró que "el principio fundamental de la democracia estadounidense" radica en que cuando un candidato pierde se aceptan los resultados. "Ese principio, como cualquier otro, distingue la democracia de la monarquía o la tiranía", manifestó.

No obstante, la vicepresidenta estadounidense indicó que no dejará de luchar "por la libertad, por las oportunidades, por la justicia y la dignidad de todas las personas". "Una lucha por los ideales fundamentales de nuestra nación, los ideales que reflejan lo mejor de Estados Unidos", remarcó.

(Imagen: EFE/EPA/Edward M. Pio Roda)

