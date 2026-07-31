50 mil migrantes cruzan a nado desde Marruecos hacia Ceuta y 19 mueren en el intento

Unas 50.000 personas cruzaron a nado desde Marruecos hacia el enclave español de Ceuta, en la costa norte de África, mientras que al menos 19 migrantes fallecieron ahogados al intentar llegar a la ciudad autónoma, según las primeras estimaciones del Departamento de Seguridad Nacional (DSN).

Si bien el Gobierno de España aún no ha entregado cifras oficiales sobre el ingreso de migrantes tras la masiva llegada que comenzó el jueves y se extendió durante gran parte de la jornada, el DSN —organismo dependiente del Ministerio de la Presidencia— incluyó esta estimación en un documento publicado la mañana de este viernes, el cual posteriormente fue retirado.

En paralelo, la Guardia Civil recuperó los cuerpos de 19 migrantes que murieron ahogados mientras intentaban alcanzar la costa tras bordear a nado el espigón de El Tarajal.

Ante la magnitud de la crisis, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, viajaron este viernes a Ceuta para reunirse con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, además de autoridades de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Se espera que las autoridades entreguen una primera declaración oficial sobre la emergencia migratoria.

Hasta ahora, el Ejecutivo español ha informado que acordó con Marruecos la devolución "lo antes posible" de los migrantes que ingresaron de manera irregular al territorio español.

Tanto España como Marruecos sostienen que mantienen una coordinación permanente frente a esta situación y atribuyen el ingreso masivo a la acción de redes de tráfico de personas y a una reciente sentencia del Tribunal Supremo español, que prohíbe las denominadas "devoluciones en caliente" de quienes llegan a nado a Ceuta y Melilla.

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