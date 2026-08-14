Consejo Constitucional francés anula ley que prohibía redes sociales a menores de 15 años

El Consejo Constitucional francés anuló este viernes la ley que prohibía el uso de redes sociales a menores de 15 años, aprobada por el Parlamento a finales de julio e impulsada por el Gobierno del presidente Emmanuel Macron.

La máxima corte del país consideró que la normativa era desproporcionada y atentaba contra el derecho a la libertad de expresión y comunicación.

En concreto, el organismo determinó que la legislación era inconstitucional debido a que no establecía una definición suficientemente precisa y que la restricción a la libertad de comunicación e información "no es apropiada, necesaria ni proporcional al objetivo perseguido".

"Estas disposiciones, que privan a los menores de la libertad de acceder a determinados servicios públicos de comunicación online, infringen la libertad de expresión y de comunicación", ha valorado la máxima corte francesa en su fallo de este viernes.

Si bien el Consejo Constitucional reconoció que la medida buscaba garantizar "el requisito constitucional de proteger el interés superior del niño", advirtió que la prohibición podría extenderse a otros medios "donde no se han establecido riesgos para la salud y la seguridad de los menores".

Asimismo, cuestionó las disposiciones relacionadas con la verificación de edad y la protección de la privacidad de los usuarios, ya que el texto exigía que todas las personas, incluidos los adultos, "presenten un documento que acredite su edad" para acceder a las redes sociales.

RESPUESTA DEL GOBIERNO

Tras conocer el fallo, el presidente francés, Emmanuel Macron, encargó al primer ministro, Sébastien Lecornu, que el Gobierno trabaje en una nueva redacción jurídicamente sólida que considere tanto la decisión del tribunal como el marco normativo europeo.

El mandatario mantiene como objetivo que la reforma pueda concretarse antes de la primavera de 2027.

"Bajo la iniciativa de Francia, más de treinta Estados en todo el mundo han planteado la prohibición de las redes sociales a los más jóvenes en los próximos meses y la Comisión Europea trabaja sobre una armonización de estas disposiciones para la Unión Europea", ha apuntado en un comunicado difundido por el Elíseo.

Macron sostuvo que el objetivo de esta iniciativa, que comenzó a plantear en 2017, continúa siendo "proteger el interés superior y la salud" de los menores, considerando "los efectos perjudiciales" que las redes sociales" tiene sobre ellos, que están "científicamente documentados".

El Gobierno pretendía que la medida, presentada inicialmente por la diputada del partido Renacimiento, Laure Miller, aunque posteriormente experimentó algunas modificaciones, entrara en vigor al inicio del año escolar en septiembre.

La legislación había enfrentado además dificultades respecto de su compatibilidad con la normativa europea, debido a que contemplaba una 'lista negra' de plataformas.

El texto tuvo que ser modificado luego de que, a principios de julio, la Comisión Europea advirtiera que varias de sus disposiciones podían infringir el Reglamento Europeo de Servicios Digitales (DSA), al otorgar poderes excesivos al regulador francés.

La iniciativa tampoco detallaba los métodos de verificación que serían utilizados para comprobar la edad de los usuarios, sino que dejaba en manos de las propias plataformas la definición del mecanismo.

El proyecto incluía además una prohibición del uso de teléfonos celulares en los institutos, específicamente en los cursos de bachillerato. Sin embargo, el Consejo Constitucional no se pronunció sobre esta medida en su fallo.

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