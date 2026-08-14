Italia y España fueron los países de la Unión Europa que más solicitudes de asilo registraron en mayo

Italia con 10.660 y España con 7.945 fueron los países de la Unión Europa que más solicitudes de asilo registraron en mayo, según los datos publicados este viernes por la oficina estadística comunitaria Eurostat. Ambos gobiernos están en conflicto por la migración en Ceuta.

Los resultados reflejan además una caída de las nuevas demandas en el conjunto del bloque, que sumaron 42.525 en mayo, un 22% menos que las 54.765 registradas en el mismo mes de 2025 y un 2% por debajo de las 43.360 contabilizadas en abril.

Italia y España se situaron así a la cabeza de los 27 países del bloque en términos absolutos, seguidas de Francia, con 7.180 nuevos solicitantes, y Alemania, con 5.965, de modo que estos cuatro Estados miembro concentraron conjuntamente tres de cada cuatro casos registrados en la Unión durante el mes analizado.

En cuanto a los menores no acompañados, un total de 945 solicitaron asilo en la UE durante mayo, con Alemania como principal país receptor, con 220, seguida de Países Bajos, con 195; Grecia, con 135; Francia, con 80, y España, que se situó en quinta posición con 75, la mayoría procedentes de Somalia (205), Sudán (110), Afganistán (95), Egipto (85) y Venezuela (40).

En el conjunto de nuevos solicitantes, los venezolanos continuaron siendo la principal nacionalidad, con 4.465 personas, por delante de los afganos, con 3.425, los bangladesíes, con 2.860, y los sudaneses, con 1.690.

A estas cifras se sumaron otras 8.050 personas que volvieron a pedir asilo tras haber presentado anteriormente una demanda en el mismo Estado miembro, un dato prácticamente estable frente a los 8.075 casos de mayo de 2025, aunque un 12% inferior a los 9.150 contabilizados en abril.

(Imagen: Europa Press)

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