Guatemala confirma que EE.UU. prestará "asistencia" en operaciones contra el narcotráfico en su territorio

El Gobierno de Guatemala confirmó este jueves que Estados Unidos prestará "asistencia" a sus fuerzas de seguridad para llevar a cabo operaciones contra los cárteles del narcotráfico que operan en el país, después de que las autoridades guatemaltecas la solicitaran al Pentágono, si bien rechazó que se trate de operaciones "militares extranjeras".

El Ejecutivo del presidente Bernardo Arévalo aseguró en un comunicado difundido en sus redes sociales que "no existe ningún acuerdo que autorice operaciones militares extranjeras por ningún país en territorio nacional", si bien reconoció que solicitó a la Administración de Donald Trump su "asistencia" en "operaciones militares activas para combatir organizaciones terroristas señaladas por Estados Unidos" en territorio guatemalteco.

Así lo recoge una carta con fecha del 23 de mayo de 2026 enviada por el ministro de Defensa, Henry Saenz, al jefe del Pentágono, Pete Hegseth, y adjuntada a la publicación donde matiza que Guatemala "desea liderar" estos operativos.

En la escueta misiva, Saenz enmarca esta petición como parte del "compromiso y membresia (de Guatemala) dentro de la Coalición Anticárteles de las Américas para luchar contra el narcoterrorismo dentro de nuestro pais y en el hemisferio".

El Ejecutivo indicó que Washington “confirmó” los términos de la cooperación recogidos en la solicitud durante una conversación telefónica que mantuvieron Arévalo, Saenz y el ministro de Exteriores del país, Carlos Martínez, con Hegseth.

Asimismo, defendió que esta petición está en línea con "los acuerdos bilaterales existentes en la materia y se ciñe a lo establecido en la Constitución y las leyes en lo que respecta a los acuerdos de cooperación sobre seguridad civil o militar", ante aseverar que continúa trabajando por "la protección del territorio, el resguardo de (su) soberanía y el fortalecimiento de la seguridad" de los guatemaltecos.

De este modo salió al paso de "información que circula en medios de comunicación", después de que fuentes citadas por el diario 'The New York Times' aseguraran que las autoridades de Guatemala han aceptado llevar a cabo ataques conjuntos con el Ejército de Estados Unidos dentro del país para hacer frente a organizaciones que trafican con droga.

(Imagen: Remitida / Handout por Gobierno de Guatemala)

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