Alianza con EE.UU.: Corea del Sur anuncia plan para construir su primer submarino nuclear a mediados de 2030

Las autoridades de Corea del Sur informaron este martes que prevén tener listo, hacia mediados de la década de 2030, el primer submarino de propulsión nuclear de fabricación nacional alimentado con uranio enriquecido.

El ministro de Defensa surcoreano, Ahn Gyu Back, explicó que esta iniciativa forma parte de la “hoja de ruta” del Gobierno, que impulsa un ambicioso programa para desarrollar este tipo de submarinos y que cuenta con el respaldo de Estados Unidos, principal aliado de Seúl en la región, tras la cumbre de líderes realizada el pasado mes de octubre.

El proyecto, denominado “Jang Bogo N”, busca desarrollar y construir submarinos de propulsión nuclear en Corea del Sur con el objetivo de que entren en operación dentro de un plazo de diez años, según detalló Ahn durante una reunión sobre estrategia de defensa encabezada por el presidente Lee Jae Myung en una base naval de Changwon, ubicada a unos 300 kilómetros al sur de Seúl.

“Trabajaremos para botar el primer submarino de propulsión nuclear a mediados de la década de 2030 e impulsaremos su desarrollo para que entre en servicio operativo en la segunda mitad de la década de 2030 o más tarde”, afirmó el ministro.

Asimismo, destacó la relevancia estratégica de este tipo de embarcaciones frente a las amenazas de Corea del Norte.

“Se espera que los submarinos de propulsión nuclear desempeñen un papel clave en la respuesta a las amenazas nucleares y de misiles de Corea del Norte, gracias a su capacidad para permanecer sumergidos durante un período prolongado con mayor movilidad”, sostuvo.

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