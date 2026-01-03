Guaidó califica detención de Maduro como un hito para la democracia venezolana

Tras la confirmación de la captura de Nicolás Maduro, el dirigente opositor venezolano Juan Guaidó celebró el operativo y lo calificó como un hito clave en el fin de la impunidad y en el camino hacia la recuperación democrática de Venezuela.

A través de una publicación en su cuenta de X, el exdiputado recordó las acciones judiciales impulsadas por Estados Unidos contra el líder chavista en los últimos años, destacando las recompensas ofrecidas para facilitar su detención. En ese contexto, señaló que en marzo de 2020 Maduro fue imputado por narcoterrorismo con una recompensa inicial de 15 millones de dólares, cifra que —según recordó— se elevó posteriormente a 50 millones en agosto de 2025.

En relación con el operativo concretado este viernes, Guaidó sostuvo que “se acaba la impunidad. La justicia importa. Viene la democracia”, vinculando directamente la captura con la posibilidad de iniciar un proceso de transición política en el país caribeño tras años de crisis institucional.

La detención de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, se produce en el marco de las acusaciones presentadas en el Distrito Sur de Nueva York, donde enfrentan cargos que incluyen narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y posesión de armas, según lo informado por la fiscal general estadounidense Pamela Bondi.

La operación fue respaldada por el gobierno del presidente Donald Trump, dando cumplimiento a una serie de advertencias, sanciones y recompensas que, durante años, buscaron llevar a Nicolás Maduro ante la justicia estadounidense, en un episodio que sigue generando reacciones a nivel internacional.

