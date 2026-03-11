Estados Unidos reporta la destrucción de 16 buques minadores iraníes en el estrecho de Ormuz: Trump advierte que "seguirán otros"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicó que sus fuerzas militares han destruido 10 presuntos buques minadores iraníes, poco después de advertir a Teherán de "consecuencias" si colocaba minas en el estrecho de Ormuz, ruta vial del petróleo.

"Me complace informar que, en las últimas horas, hemos atacado y destruido por completo 10 buques o embarcaciones minadores inactivos. ¡Y seguirán otros!", expresó en un breve mensaje publicado en sus redes sociales, sin dar más detalles sobre el sitio en el que se encontraban estos barcos o si eran iraníes.

Posteriormente, el Comando Central de EE.UU. subió a 16 los buques minadores iraníes destruidos "cerca del estrecho de Ormuz", luego de reportes de que Teherán estaba ubicando explosivos submarinos en el paso marítimo en medio de la guerra en Medio Oriente.

Previamente, Trump había advertido a Teherán de "consecuencias" nunca antes vistas si decidía colocar minas en el estrecho de Ormuz en el marco de la ofensiva iniciada junto a Israel el pasado 28 de febrero.

"Si Irán ha puesto minas en el estrecho de Ormuz, y no tenemos informaciones de que lo hayan hecho, queremos que se retiren inmediatamente. Si, por alguna razón, colocan minas y no las retiran de inmediato, las consecuencias militares para Irán serán de un nivel nunca antes visto", subrayó en redes sociales.

En este sentido, el inquilino de la Casa Blanca reiteró que si Teherán "quita lo que ha podido haber colocado" -pese a que ha señalado poco antes en el mismo mensaje que no tiene constancia de este tipo de artefactos en el estrecho- esto "será un paso gigantesco en la dirección correcta".

La ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel hace 11 días para descabezar a la República Islámica ha dejado más de 1.200 muertos en suelo iraní. Desde entonces, Teherán ha llevado la guerra a una decena de países de la región, atacando Israel, además de intereses estadounidenses en la zona.

