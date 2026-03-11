Irán asegura que Mojtaba Jamenei está “sano y salvo” tras rumores de heridas en bombardeos de EE.UU. e Israel

El nuevo líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, se encuentra "sano y salvo" a pesar de las informaciones que apuntan a que resultó herido en los bombardeos lanzados por Estados Unidos e Israel al inicio de su ofensiva, según ha confirmado este miércoles Yusef Pezeshkian, hijo del presidente, Masud Pezeshkian, y asesor del Gobierno iraní.

"He oído las noticias sobre que Mojtaba Jamenei resultó herido. He preguntado a algunos amigos que tienen conexiones. Dicen que, gracias a Dios, se encuentra sano y salvo y que no hay problema alguno", ha dicho Yusef Pezeshkian en un mensaje publicado a través de sus redes sociales.

El comunicado ha llegado después de que la televisión pública iraní describiera a Jamenei como "un veterano herido en la guerra de Ramadán", en referencia a la citada ofensiva de Estados Unidos e Israel, si bien hasta ahora no han trascendido detalles de su estado ni él ha dado declaraciones públicas.

Mojtaba Jamenei fue nombrado el domingo como sucesor de su padre, el ayatolá Alí Jamenei, asesinado el 28 de febrero en el inicio de la citada ofensiva por parte de Estados Unidos e Israel. En el ataque murieron además su esposa, Mansuré Jojasté Bagherzadé, y varios de sus familiares, entre ellos su hija y una de sus nietas.

La ofensiva conjunta ha dejado hasta la fecha más de 1.200 muertos en Irán, según datos publicados por las autoridades del país asiático. Entre los muertos, además del líder supremo, figuran varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel y intereses estadounidenses en países de Oriente Próximo, incluidas bases militares.

