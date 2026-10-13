Greta Thunberg se suma a las protestas estudiantiles en Francia: “Nos están robando nuestro futuro”

La activista sueca Greta Thunberg se sumó este martes a las protestas estudiantiles en Francia y se trasladó hasta París para participar en las manifestaciones convocadas durante la jornada.

La joven de 23 años se encuentra frente al Instituto Paul-Éluard, ubicado en Saint-Denis, una comuna al norte de París que se ha convertido en uno de los principales focos de enfrentamientos entre manifestantes y la Policía.

"Los jóvenes no participan en las discusiones. Nos están robando nuestro futuro y, como hemos podido comprobar aquí, las escuelas no reciben las inversiones que necesitan", ha lamentado Thunberg, quien se ha dirigido a los medios de comunicación para instar a los estudiantes a continuar con las movilizaciones.

"¿Qué se supone que tenemos que hacer, rendirnos? Por supuesto que no. Eso es lo que la gente trata de expresar aquí, que no nos vamos a rendir y que vamos a seguir luchando por el futuro que se nos está robando ante nuestros propios ojos", ha subrayado. "Estoy muy orgullosa de los estudiantes franceses", ha añadido.

Los estudiantes franceses han protagonizado una nueva jornada de manifestaciones contra los recortes y la falta de recursos destinados a la educación pública. La tensión persiste en las calles, en un contexto marcado por miles de detenidos y cientos de heridos durante las últimas semanas.

Ante este escenario, el Gobierno ha comenzado a implementar medidas para frenar la violencia y encauzar progresivamente la situación. Sin embargo, las últimas encuestas apuntan a que aproximadamente el 54% de los franceses respalda las protestas.

PURANOTICIA