Golpe al narcotráfico en el suroeste de Colombia: incautan más de 1,3 toneladas de cocaína y destruyen cinco laboratorios

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, ha anunciado una operación contra el narcotráfico realizada con apoyo de Estados Unidos y Ecuador en la que se han incautado de más de 1.300 kilos de cocaína y han destruido "cinco laboratorios para la producción de estupefacientes" en dos localidades del suroeste del país.

"Cuando se unen las naciones, pierden los criminales. En acciones coordinadas entre nuestra Policía de Colombia, DEA (la Administración para el Control de Drogas estadounidense) y autoridades de Ecuador, han sido destruidos cinco laboratorios para la producción de estupefacientes en Puerto Asís (Putumayo) y Tumaco (Nariño), pertenecientes a la estructura criminal narcotraficante de alias 'Araña'", ha anunciado Sánchez en un comunicado compartido en sus redes sociales.

El jefe de la cartera de Defensa ha afirmado que "estas infraestructuras eran un eslabón clave del narcotráfico transnacional", una de las principales dianas de la política exterior esbozada por la Administración de Donald Trump.

En concreto, Sánchez ha subrayado que, de las instalaciones intervenidas, "dos laboratorios producían cocaína y tres procesaban pasta base (llamada comúnmente crack), con capacidad de producir hasta 7 toneladas de cocaína al mes, droga que era transportada hacia Ecuador con destino final Centroamérica y Estados Unidos".

"El resultado operacional evidencia la contundencia del Estado contra las economías ilícitas. Durante los operativos se incautaron 1.373 kilogramos de cocaína, 2.350 galones de cocaína en suspensión, 2.750 galones de base de coca en suspensión, 4.450 galones (cerca de 8.900 litros) de insumos líquidos, 150 kilogramos de insumos sólidos, además de 7 marcianos (destiladores) y 24 elementos utilizados para el procesamiento", ha detallado el ministro.

En este contexto, ha defendido que "la articulación entre naciones asfixia el crimen transnacional" y ha asegurado que el Ejecutivo colombiano sigue "trabajando de manera coordinada con países aliados para golpear las finanzas de los grupos criminales", así como para proteger a las comunidades "y cerrar las rutas del narcotráfico que amenazan la estabilidad regional".

