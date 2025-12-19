Gobierno de Trump anuncia la suspensión de la lotería de la green card: ¿a qué países de América Latina afecta?

Las autoridades estadounidenses creen que el sospechoso, Claudio Neves Valente, de 48 años, también asesinó a principios de esta semana al profesor portugués del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés) Nuno Loureiro.

Cómo funciona el programa

El programa otorga anualmente en torno a 50.000 visados a solicitantes de una lista de países que va variando cada año, según la información disponible en la página web del Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos.

En 2025 casi 20 millones de personas en todo el mundo se apuntaron a esta lotería.

Solo un número reducido de países quedan excluidos del programa, aquellos que han aportado más de 50.000 migrantes a EE.UU. en los últimos cinco años en categorías regulares (familia y empleo).

Para el año fiscal 2026 (del 30 de septiembre de 2025 al 1 de octubre de 2026) se habían ofertado 55.000 visados.

Los países de América Latina que podían solicitar participar en la lotería de green cards este año eran: Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.

Excluidos habían quedado Colombia, Cuba, República Dominicana, El Salvador, Honduras, México y Venezuela.

Sin embargo, la suspensión del programa deja a todos en un limbo.

Ser ganador del sorteo no otorga automáticamente la green card. Los seleccionados deben solicitarla pasando por todos los controles y chequeos habituales, entre ellos una entrevista en el consulado estadounidense correspondiente.

El Departamento de Estado de EE.UU. realiza esta lotería mediante un sorteo informático aleatorio y distribuye los visados de diversidad entre seis regiones geográficas. Ningún país puede recibir más del 7 por ciento de las DV disponibles en un año.

En 2025, más de 131.000 personas fueron seleccionadas para los visados DV, entre ellos los cónyuges o dependientes de los ganadores del sorteo. Los ciudadanos portugueses, nacionalidad del sospechoso del ataque en la Universidad Brown, solo obtuvieron 38 plazas.

En una publicación en las redes sociales, Noem afirmó que Trump ya había "peleado para acabar" con este programa en 2017, después de que ocho personas murieran en un atentado con un camión en la ciudad de Nueva York.

Según Noem, Sayfullo Saipov, ciudadano de Uzbekistán y partidario del grupo Estado Islámico que cumple varias cadenas perpetuas por el atentado, entró en Estados Unidos a través del programa DV1.

El ataque en la Universidad Brown

Sus comentarios se produjeron pocas horas después de que Neves Valente fuera hallado muerto en un almacén de Salem, en el estado de New Hampshire, por lo que la policía cree que fue una herida de bala autoinfligida.