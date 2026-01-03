Gobierno de Sheinbaum rechaza acción militar en Venezuela y llama a respetar el derecho internacional

El Gobierno de México rechazó categóricamente el ataque de Estados Unidos contra Venezuela, operación militar que culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, calificando la acción como un grave riesgo para la estabilidad de toda la región.

A través de un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, la administración encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado urgente a respetar el derecho internacional, los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas, y a cesar cualquier acto de agresión contra el Gobierno y el pueblo venezolano.

La Cancillería mexicana subrayó que América Latina y el Caribe han sido declarados “zona de paz”, construida sobre el respeto mutuo, la solución pacífica de controversias y la prohibición del uso o la amenaza de la fuerza, advirtiendo que cualquier acción militar pone en grave riesgo la estabilidad regional.

En esa línea, México reiteró de forma enfática que el diálogo y la negociación son las únicas vías legítimas y eficaces para resolver las diferencias existentes, reafirmando su disposición a apoyar esfuerzos de mediación, facilitación del diálogo o acompañamiento internacional que contribuyan a preservar la paz.

Finalmente, el Gobierno mexicano instó a la Organización de las Naciones Unidas a actuar de manera inmediata, con el objetivo de desescalar las tensiones, facilitar el diálogo entre las partes y generar condiciones para una solución pacífica, sostenible y conforme al derecho internacional, evitando así una confrontación de mayores proporciones en el continente.

PURANOTICIA