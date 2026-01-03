Gobierno de Sheinbaum rechaza acción militar en Venezuela y llama a respetar el derecho internacional

México reiteró su vocación pacifista y llamó a privilegiar el diálogo como única vía para resolver el conflicto.
El Gobierno de México rechazó categóricamente el ataque de Estados Unidos contra Venezuela, operación militar que culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, calificando la acción como un grave riesgo para la estabilidad de toda la región.
A través de un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, la administración encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado urgente a respetar el derecho internacional, los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas, y a cesar cualquier acto de agresión contra el Gobierno y el pueblo venezolano.
La Cancillería mexicana subrayó que América Latina y el Caribe han sido declarados “zona de paz”, construida sobre el respeto mutuo, la solución pacífica de controversias y la prohibición del uso o la amenaza de la fuerza, advirtiendo que cualquier acción militar pone en grave riesgo la estabilidad regional.
En esa línea, México reiteró de forma enfática que el diálogo y la negociación son las únicas vías legítimas y eficaces para resolver las diferencias existentes, reafirmando su disposición a apoyar esfuerzos de mediación, facilitación del diálogo o acompañamiento internacional que contribuyan a preservar la paz.
Finalmente, el Gobierno mexicano instó a la Organización de las Naciones Unidas a actuar de manera inmediata, con el objetivo de desescalar las tensiones, facilitar el diálogo entre las partes y generar condiciones para una solución pacífica, sostenible y conforme al derecho internacional, evitando así una confrontación de mayores proporciones en el continente.
