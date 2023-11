Gobierno de Paraguay destituyó a un alto funcionario por haber firmado un documento de cooperación con un país inexistente

"O sea que yo mañana le puedo llevar al dueño de Bananalandia y usted le va a firmar esto, y le van a recibir con el ministro", le dijo la periodista radial, a lo que Chamorro contestó con un largo silencio.

Tras conocerse la noticia de la firma de este acuerdo, el Ministerio de Agricultura y Ganadería dijo en un comunicado que "no puede considerarse un documento oficial" porque no se cumplieron los procedimientos legales correspondientes, y por lo tanto no tiene validez.