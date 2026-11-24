El diario personal del papa Francisco reveló que el pontífice aseguró haber visto "al diablo" en más de una ocasión, una de ellas durante su visita a Chile. Según sus anotaciones, habría sido tentado mediante una "seducción pagana", experiencia que se enmarcó en una "crisis espiritual" que atravesó durante su pontificado, entre 2021 y 2022.

"He visto al diablo", escribió Jorge Mario Bergoglio en uno de los pasajes de su diario, publicado por la editorial vaticana LEV bajo el título "El diario personal del Papa Francisco". La obra, que recoge sus anotaciones personales, se publica estos días en cinco idiomas y está disponible en 94 países.

En sus escritos, el fallecido pontífice detalló que tuvo estas experiencias en dos ocasiones: una vez "desde el automóvil" y otra "en el coro", durante una misa. Además, reconoció que no podía olvidar "sus ojos amenazantes", según informó el portal oficial del Vaticano, Vatican News.

Asimismo, Francisco sostuvo que percibía la presencia del diablo "al acecho" y que este se infiltraba incluso en sus viajes, como ocurrió durante su visita a Chile en 2018, marcada por el escándalo de los abusos sexuales a menores. También afirmó que era tentado mediante una "seducción pagana", frente a lo cual aseguró que "luchaba" con el Rosario. "La Virgen me ha salvado", escribió.

Las anotaciones abarcan el periodo comprendido entre 1992 y 2024 y fueron recopiladas en formato de diario por el cardenal Víctor Manuel Fernández, amigo de Francisco desde hace años. Fue el propio pontífice quien lo convocó desde Argentina a Roma, en 2023, para asumir la dirección del Dicasterio para la Doctrina de la Fe del Vaticano.

CRISIS ESPIRITUAL

Entre las revelaciones del documento también destaca que Francisco atravesó una "crisis espiritual" durante aproximadamente dos años de su pontificado, desde comienzos de 2021 hasta 2022. Según sus escritos, este periodo coincidió con el agravamiento de su enfermedad y con lo que describió como "los ataques decisivos de las fuerzas del mal". "Si el diablo ataca tan abiertamente, es porque no me queda mucho tiempo y me quiere como presa", escribió en 2016.

El pontífice también relató que se encomendó completamente a la misericordia de Dios y que, durante ese periodo, recibió "señales" e "inspiraciones" divinas que fortalecieron su "fe en medio de las pruebas". Según su testimonio, durante una visita a la capilla mantuvo un diálogo espiritual con Dios: "Él sonrió, sentí la mirada misericordiosa de Jesús".

PURANOTICIA