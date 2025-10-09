Gobierno de Israel aprueba el acuerdo con Hamás para el alto el fuego en Gaza y la liberación de rehenes

Los detalles y el calendario de estas medidas aún no están claros.

El borrador definitivo de la primera fase del acuerdo había sido firmado por todas las partes la mañana de este jueves en la localidad egipcia de Sharm el Sheikh, donde se celebraron las negociaciones indirectas.

Se espera que, con la aprobación del gobierno de Israel, el alto el fuego en Gaza comience en un plazo de 24 horas, según dijo un portavoz de Netanyahu.

Un representante palestino señaló, sin embargo, que el alto el fuego podría empezar de inmediato.

Después de eso, las fuerzas de Defensa de Israel (FDI) se replegarán hasta una nueva línea de defensa, lo que llevará al Ejército a controlar y mantener alrededor del 53% de la Franja de Gaza.

Una vez desplegados en esa nueva línea, habrá un plazo de 72 horas para que Hamás libere a los rehenes restantes y los devuelva a Israel, añadió Bedrosian.

"Me enorgullece anunciar que Israel y Hamás firmaron la primera fase de nuestro plan de paz. Esto significa que TODOS los rehenes serán liberados muy pronto, e Israel retirará sus tropas a una línea acordada como primer paso hacia una paz sólida, duradera y eterna", subrayó Trump el miércoles en su red social Truth Social.

El mandatario celebró también lo que considera "un gran día" para Medio Oriente y agradeció a los países mediadores como Qatar, Egipto y Turquía "que trabajaron con nosotros para hacer realidad este acontecimiento histórico y sin precedentes".

Por su parte, Netanyahu aplaudió que el acuerdo sirva para la liberación de los rehenes retenidos por Hamás en Gaza: "Con la ayuda de Dios, los traeremos a todos de vuelta a casa".

A su vez, Hamás emitió un comunicado en el que pidió a Trump y a los países mediadores que obliguen a Israel a cumplir íntegramente con lo acordado.

El anuncio surge cuando recién se cumplen dos años del ataque del 7 de octubre de 2023, que Hamás lideró en el sur de Israel y en el que murieron unas 1.200 personas y otras 251 fueron tomadas como rehenes.