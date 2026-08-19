Gobierno de Colombia entrega a Fiscalía "Libro de la Verdad" con 82 presuntas irregularidades del mandato de Gustavo Petro

El Gobierno de Colombia, encabezado por Abelardo de la Espriella, entregó a la Fiscalía General de la Nación el denominado "Libro de la Verdad", documento en el que recopiló 82 actuaciones que califica como presuntas irregularidades cometidas durante la administración del expresidente Gustavo Petro.

La entrega se realizó en el marco del Día Nacional Contra la Corrupción. De acuerdo con la Presidencia colombiana, los antecedentes también fueron puestos a disposición de la Contraloría y la Procuraduría, con el objetivo de que se inicien investigaciones preliminares por los hechos detectados durante el proceso de empalme realizado por el nuevo Ejecutivo.

El documento fue presentado por el vicepresidente José Manuel Restrepo, quien aseguró que "no se trata de hechos aislados en 22 sectores críticos, sino que estamos viendo nueve comportamientos críticos que se repiten con las mismas características en múltiples entidades".

Por su parte, el director designado de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Germán Calderón, expuso algunos de los casos incluidos en el informe. Entre ellos mencionó dos asignaciones de recursos por cerca de 800.000 millones de pesos (unos 237 millones de pesos chilenos), correspondientes a los ministerios de Vivienda y de Ciencia, respectivamente.

Según Calderón, ambas operaciones habrían sido suspendidas por la Procuraduría General de Colombia a solicitud del equipo anticorrupción del actual Gobierno.

El funcionario también se refirió a los antecedentes detectados en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), organismo que ha estado en el centro de diversas investigaciones durante los últimos años. En ese contexto, aseguró que "solo ejecutó el 4,3% del presupuesto durante los cuatro años del anterior gobierno".

Asimismo, Calderón afirmó que dentro de los antecedentes recopilados se pudo establecer que "giraron recursos por 856.000 millones de pesos (unos 253 millones de pesos chilenos) sin ninguna urgencia y se perdió el rastro en 1,38 billones de pesos".

Desde el Gobierno colombiano señalaron que los antecedentes fueron entregados a los organismos de control para que sean las instituciones competentes las que determinen eventuales responsabilidades y el desarrollo de las respectivas investigaciones.

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