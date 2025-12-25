Gobierno de Chile reconoce triunfo de Asfura en Honduras tras el aval de la OEA y Europa

A través de la Cancillería, el Gobierno de Chile reconoció el triunfo de Nasry Asfura, candidato del Partido Nacional apoyado por Donald Trump, en las elecciones presidenciales de Honduras. La decisión de La Moneda se basó en los certificaciones otorgadas por la OEA y la Unión Europea al proceso.

"El Gobierno de Chile toma conocimiento de la declaratoria oficial emitida por el Consejo Nacional Electoral de Honduras, institucionalidad a cargo de los procesos electorales en ese país, a través de la cual se declara como presidente electo a Nasry Asfura", señaló el Gobierno en un comunicado.

"De acuerdo a lo señalado hasta el momento por las misiones de observación electoral de la OEA y de la UE en Honduras, las que indican que las elecciones se llevaron a cabo de manera ejemplar por el pueblo hondureño el pasado 30 de noviembre, el Gobierno de Chile expresa su respeto por la declaratoria institucional, la que otorga certeza jurídica del proceso electoral, brindando tranquilidad a la población respecto al desarrollo del mismo proceso y sus resultados", añade.

"El Gobierno de Chile espera trabajar con la futura administración gubernamental de Honduras, buscando profundizar la permanente amistad y ampliar la cooperación bilateral, vínculos que el 27 de enero de 2026 cumplirán 160 años de relaciones diplomáticas", concluye.

