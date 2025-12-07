Gobierno de Benín frustra intento de golpe de Estado

Las autoridades de Benín anunciaron este domingo que lograron frustrar un intento de golpe de Estado protagonizado por un grupúsculo de soldados que pretendía destituir al presidente Patrice Talon y establecer una junta militar encabezada por el teniente coronel Pascal Tigri. La intentona incluyó la ocupación temporal de la sede de la televisión pública, donde los alzados difundieron un comunicado anunciando el cese de Talon y la disolución de la Constitución.

El ministro del Interior, Alassane Seidou, confirmó que las Fuerzas Armadas permanecieron fieles a su juramento y controlaron la situación, manteniendo la estabilidad del Estado. Hasta el momento se han detenido a doce personas vinculadas al motín, incluyendo a quienes irrumpieron en la ORTB, aunque algunos detalles aún no han sido confirmados oficialmente.

El Gobierno llamó a la población a retomar sus actividades habituales y aseguró que se respetarán los acuerdos internacionales y los derechos humanos, subrayando el compromiso del Ejército con la paz y la unidad nacional. Mientras tanto, el paradero del presidente Talon, de 67 años, se mantiene protegido, sin que se reporten amenazas a su seguridad.

Este episodio se produce en un contexto regional tenso, días después del golpe en Guinea-Bissau, y a pocos meses de que Talon finalice su segundo mandato en abril de 2026, cumpliendo con la Constitución que le prohíbe buscar un tercer período. El mandatario, conocido como “el rey del algodón”, ha reiterado su intención de garantizar una transición ordenada y pacífica del poder.

