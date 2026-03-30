Gobierno de Alemania analizará "en detalle" la decisión del Gobierno de frenar la expropiación de Colonia Dignidad

El Gobierno de Alemania manifestó su inquietud y adelantó que estudiará minuciosamente la determinación del ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, de paralizar la expropiación de Villa Baviera, ex Colonia Dignidad.

En dicho predio, el Presidente Gabriel Boric proyectaba la edificación de un memorial que contaba con el respaldo explícito de las autoridades germanas.

A través de una rueda de prensa, la vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania, Kathrin Deschauer, se refirió al anuncio conocido recientemente. “Estas son noticias muy recientes a las que se refieren. Vamos a analizarlas con más detalle y vamos a estar en contacto con nuestros interlocutores", señaló la funcionaria.

El giro en la política habitacional fue comunicado el pasado fin de semana por el ministro Poduje, quien confirmó que el Ejecutivo optó por "reversar" el trámite de expropiación en la región del Maule.

El secretario de Estado fundamentó esta medida en razones de carácter económico y administrativo, lo que altera el plan original de intervención en Villa Baviera.

Desde Berlín, Deschauer recalcó que para el Gobierno Federal "el esclarecimiento de los hechos en la antigua Colonia Dignidad es y sigue siendo un tema importante". Bajo esa premisa, la vocera ratificó que Alemania mantiene su apoyo a la construcción de un espacio de memoria en territorio chileno, aunque reconoció que deberán abordar las nuevas circunstancias con sus pares locales: "Por supuesto, tenemos que hablarlo en detalle con nuestros interlocutores".

Finalmente, la representante diplomática aseguró que se mantendrá el contacto con el Gobierno chileno para evaluar "esta nueva información y a las repercusiones prácticas" que se deriven de la suspensión del proceso expropiatorio en el enclave fundado por Paul Schäfer.

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