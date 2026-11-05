Gobernador de California conmuta 548 condenas a muerte por penas de cadena perpetua

El gobernador de California, Gavin Newsom, anunció la conmutación de las penas de 548 personas condenadas a muerte en el estado , sustituyéndolas por cadena perpetua.

"Ahora podemos dejar que estos delincuentes mueran en el anonimato mientras nosotros recordamos y honramos para siempre a las víctimas ", informó este jueves en una carta.

La decisión de perdonar la vida a los condenados a muerte es en gran medida simbólica en un estado que no ha ejecutado a ningún preso desde 2006 , aunque los expertos afirman que podría ahorrar millones de dólares en costos judiciales cada año.

Solo 13 reclusos han sido ejecutados desde que los votantes aprobaron el restablecimiento de la pena de muerte en el estado en 1978.

La decisión se produce en un momento en el que se habla de Newsom, el líder demócrata del estado más poblado de Estados Unidos, como un posible aspirante a la presidencia en 2028 .

Lo sucederá el también demócrata Xavier Becerra , quien se impuso en la contienda en las elecciones de medio mandato del martes.

Newsom explicó en su carta que está ejerciendo su facultad constitucional de indulto para conmutar las condenas de pena de muerte a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

"Tras casi 30 años en el ejercicio público, he llegado a comprender los límites de lo que el gobierno puede lograr con Justicia", explicó.

"Tomo esta medida porque creo firmemente que el asesinato sancionado por el Estado es incompatible con los valores de California, socava los cimientos de nuestro sistema legal y nos menoscaba a todos".

California ha tenido históricamente la mayor población de reclusos en el corredor de la muerte. Newsom ya había ordenado la suspensión de la pena capital en el estado en 2019.

La autoridad, quien describió su decisión como una "acción difícil pero justa", dijo que si bien muchos californianos creen que quienes cometen crímenes brutales merecen morir, él ha llegado a la conclusión de que "el estado no puede, moralmente, matarlos".

Afirmó que, según todos los indicadores, el sistema de California para administrar la pena de muerte "es un fracaso" y que no se ha aplicado ni puede aplicarse de manera justa, lo que ha dado lugar a la condena de personas inocentes.