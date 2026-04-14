Gerente electoral de Perú fue detenido por el escándalo de las mesas no constituidas

En el marco de las recientes elecciones generales en Perú, José Edilberto Samamé Blas, gerente de Gestión Electoral de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) —el máximo organismo electoral del país—, fue aprehendido por la Policía Nacional de Perú (PNP) por un presunto delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales en medio del proceso cívico en el vecino país.

Desde la institución policial detallaron que la captura se llevó a cabo "con rigor legal, evidenciando una respuesta inmediata frente a hechos que afectan la administración pública". Asimismo, la PNP enfatizó mediante sus canales oficiales que "nadie está por encima de la ley".

Fueron los efectivos de la Dirección Contra la Corrupción de la PNP quienes concretaron el arresto del directivo. La acción policial está directamente vinculada a las mesas que no se pudieron constituir durante la jornada electoral del domingo. A raíz de este inconveniente, la votación en estos puntos se debió prorrogar hasta el lunes, a pesar de que ya se están publicando resultados parciales de los comicios.

Las severas deficiencias logísticas registradas durante la jornada electoral le han valido duras críticas a la ONPE. El principal reclamo apunta a las demoras excesivas en la apertura de sus centros de votación, un problema originado por la falta del material electoral.

El momento más crítico de esta crisis se vivió en la zona sur de Lima. En ese sector, la ausencia absoluta de actas, padrones y cédulas obligó a los organismos electorales a tomar la medida de suspender el proceso en varios colegios y realizar la votación el lunes. Esta situación afectó al derecho al sufragio de miles de ciudadanos. La frustración derivó en protestas ante los colegios electorales y en la retención de miembros de mesas.

Frente a este escenario, la ONPE anunció que adoptará acciones legales contra Servicios Generales Galaga, la empresa subsidiaria encargada del reparto del material.

Antes de su detención, José Samamé habría enviado su carta de dimisión al presidente de la ONPE, Piero Corvetto. En la misiva, el directivo reconocía los fallos logísticos que afectaron el despliegue del material electoral en diversos puntos de votación de Lima.

"Estando a cargo de la gerencia encargada de dichas labores de distribución, reconozco la responsabilidad y lamento profundamente lo sucedido", explicó en la carta.

En el mismo documento, el exgerente relató que su salida tiene como objetivo "no entorpecer ni generar suspicacias sobre la integridad, transparencia y ejecución" del proceso electoral, al tiempo que se puso a disposición de las autoridades para todas las investigaciones que correspondan.

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