Ucrania denuncia masivo ataque con drones rusos a viviendas civiles

El gobernador de la provincia ucraniana de Zaporiyia, Ivan Fedorov, ha denunciado "uno de los ataques con drones más masivos" desde el inicio de la guerra con Rusia en febrero de 2022, si bien ha destacado que no se han registrado víctimas, pero sí grandes daños en la capital homónima.

"Durante las fiestas de Año Nuevo, el enemigo no cesó de atacar Zaporiyia y sus alrededores", ha alertado Fedorov por drones que han logrado impactar en viviendas, locales comerciales e infraestructuras de la ciudad capital, según se lee en su cuenta de Telegram.

Con todo ha destacado que el trabajo de las fuerzas ucranianas y de los sistemas de defensa aérea han evitado daños mayores. "Esto permitió evitar víctimas entre los residentes", ha afirmado Fedorov.

Se trata de la segunda ola de ataques sobre la región en disputa entre ambos países, después de la de ayer jueves, que dejó al menos una treintena de personas heridas. Durante la pasada noche, las fuerzas ucranianas han identificado 118 drones procedentes de territorio ruso, de los cuales 86 han sido interceptados.

A partir de 2022, Moscú busca concretar mediante la guerra la anexión de las provincias ucranianas de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, que entonces se encontraban ocupadas parcialmente por las tropas rusas.

A partir de ese momento, las autoridades rusas afirmaron haber extendido su presencia militar y administrativa en estos territorios, consolidando posiciones en las zonas más expuestas al conflicto armado.

