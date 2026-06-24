Fuerte terremoto de magnitud 7,1 sacude Venezuela: SHOA descarta tsunami para las costas de Chile

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó la posibilidad de un tsunami en Chile tras un fuerte sismo registrado este miércoles en Venezuela.

El movimiento telúrico tuvo una magnitud de 7,1, con epicentro a 163 kilómetros al oeste de Caracas.

En su sitio oficial se informó que el “SHOA indica que las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile”.

Por su parte, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), activó una alerta de tsunami para parte del Caribe tras el sismo.

El Centro de Alertas de Tsunami del Pacífico advirtió que, con base en los parámetros preliminares del terremoto, podrían generarse olas de tsunami peligrosas en costas ubicadas a menos de 300 kilómetros del epicentro.

La amenaza potencial señalada por el organismo abarca las costas de Bonaire, Venezuela, Curazao y Aruba.

(Imagen: Getty Images)

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