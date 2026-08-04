Javier Milei reitera ataques contra Lula da Silva y lo califica de "ladrón" y "corrupto"

El presidente de Argentina, Javier Milei, volvió a calificar a su par brasileño, Luiz Inácio "Lula" da Silva, de "ladrón" y "corrupto", para luego manifestar que desea que Brasil "se pinte de azul" a propósito de los comicios presidenciales que serán celebrados el próximo mes de octubre.

"Lula es un ladrón, es un corrupto y estuvo preso. Lo sacaron de prisión por un argumento administrativo", sostuvo el mandatario en una entrevista con el programa "La Casa Streaming" en la cual dijo esperar que Brasil "también se pinte de azul" por "el bien" de los brasileños.

De este modo, en una alusión velada, Milei mostró nuevamente su apoyo al candidato con el cual se medirá en las urnas Lula: Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro. De hecho, fue el pasado sábado cuando el jefe de la Casa Rosada estuvo en la ciudad brasileña de Sao Paulo apoyando su candidatura.

"Por el bien de los brasileños, sacarse a los corruptos chorros de encima siempre es bueno. Sacarse a los zurdos siempre es bueno", manifestó el líder del Ejecutivo argento.

Estas declaraciones llegan poco después de que Milei haya reiterado este tipo de comentarios contra Lula, en medio de una crisis diplomática que llevó al Ministerio de Exteriores de Brasil a convocar al embajador argentino, mientras que el jefe de la misión diplomática brasileña en Buenos Aires fue llamado a consultas.

(Imagen archivo: Carlos Luján / Europa Press)

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