Frío extremo y lluvias torrenciales causan tragedia en Gaza: al menos 13 fallecidos y miles de desplazados en riesgo

Al menos trece personas han muerto y varias han resultado heridas a consecuencia del frío y las lluvias derivadas de una tormenta polar que afecta a la Franja de Gaza y que ha provocado el derrumbe de viviendas y daños a decenas de tiendas de campaña utilizadas por los desplazados.

La mayoría de las víctimas fatales -seis-se concentran en el barrio de Bir al Naja, en la ciudad de Beit Lahia, donde se ha derrumbado una casa, mientras que al menos dos han perecido por la caída de un muro en el barrio de Al Rimal, en la ciudad de Gaza.

A estas hay que sumar las muertes provocadas por las bajas temperaturas, especialmente en el campo de Al Shati, donde también se han producido derrumbes y han muerto dos personas. Además, dos niños ha muerto debido a las temperaturas extremas en la ciudad de Gaza, según informaciones de la agencia palestina de noticias WAFA.

El jueves, un bebé de ocho meses murió por las bajas temperaturas en Jan Yunis, según informaciones del diario 'Filastin', que apuntaban a que la tienda de su familia había sufrido daños a causa de las lluvias.

CERCA DE 1,5 MILLONES DE DESPLAZADOS EN PELIGRO

Las precipitaciones han provocado el derrumbe de otros edificios en la misma localidad y numerosas personas han tenido que ser evacuadas de tiendas de campañas inundadas. Las autoridades gazatíes, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han indicado en un comunicado que trece viviendas y unas 27.000 tiendas de campaña han sido destruidas.

"Confirmamos lo que ya temíamos. La depresión polar 'Byron' se ha materializado trágicamente en el terreno durante las últimas horas. Estas condiciones han dejado lluvias torrenciales, inundaciones, fuertes vientos y tormentas eléctricas, lo que sitúa a 1,5 millones de personas desplazadas en peligro de ahogarse o sufrir corrimientos de tierra", recoge el texto.

En total, las autoridades han elevado a doce la cifra de muertos y desparecidos como resultado de esta tormenta y ha lamentado que más de un cuarto de los desplazados se han visto "directamente afectados por las inundaciones y las lluvias".

"Estas cifras reflejan claramente un escenario trágico y recurrente contra el que hemos advertido repetidamente, donde decenas de miles de familias luchan por sobrevivir en tiendas de campaña incapaces de soportar vientos e inundaciones, en medio de condiciones climáticas extremadamente peligrosas y ante el vergonzoso silencio internacional", han denunciado.

Asimismo, han alertado de que esta "catástrofe climática" se enmarca en el contexto de un "desastre humanitario mayor, resultante de la guerra genocida y el injusto asedio impuesto por la ocupación israelí a la Franja de Gaza". "La ocupación continúa cerrando los cruces fronterizos, impidiendo la entrada de ayuda humanitaria y materiales para la construcción de refugios, bloqueando la entrega de 300.000 tiendas de campaña, casas móviles y caravanas, e impidiendo el establecimiento o el equipamiento de refugios alternativos para los desplazados", han advertido.

Además, han criticado estas "políticas inhumanas", las cuales "constituyen una grave violación del Derecho Internacional y exponen a miles de civiles a graves peligros", sin "alternativas seguras".

Por ello, han instado a Naciones Unidas, organizaciones internacionales y al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, además de a los mediadores y garantes del acuerdo de alto el fuego, a "tomar las medidas necesarias de forma inmediata para facilitar la entrada de materiales de refugio y suministros de emergencia".

RIESGO DE ENFERMEDADES

La situación ha llevado al Ministerio de Sanidad gazatí a advertir del riesgo de propagación de enfermedades, especialmente en el caso de problemas respiratorios entre niños, ancianos y enfermos.

Desde la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) han lamentado que las condiciones de vida en Gaza "han empeorado debido a las fuertes lluvias y a las difíciles circunstancias derivadas del genocidio israelí que continúa durante los últimos dos años".

"Las tormentas invernales inundan las calles y sumergen tiendas de campaña temporales en zonas superpobladas e insalubres. Las calles inundadas y los campamentos húmedos agravan las ya de por sí precarias condiciones de vida, por lo que advertimos que los entornos fríos, húmedos e insalubres aumentan considerablemente el riesgo de enfermedades e infecciones", ha indicado la agencia en un comunicado.

En este sentido, han solicitado asistencia para la población gazatí, para "evitar su sufrimiento". "Contar con ayuda permitirá ofrecer un refugio adecuado y servicios médicos de vital importancia. Este apoyo ayudará a las familias a afrontar el invierno de forma segura y digna", ha zanjado.

PURANOTICIA