Francia, Italia, Grecia y Australia comienzan a intervenir lentamente en la guerra

Francia, Italia y Grecia han acordado este jueves reforzar militarmente a Chipre tras la escalada de la guerra en Irán y ante los ataques sufridos por la isla contra una base militar británica en su territorio.

En una llamada a iniciativa del presidente francés, Emmanuel Macron, ha acordado con la primer ministra italiana, Giorgia Meloni, y el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, "coordinar el envío de medios militares a Chipre y al Mediterráneo oriental", señalan fuentes diplomáticas francesas a Europa Press.

Así, Macron ha propuesto trabajar conjuntamente con Italia y Grecia con el objetivo de garantizar la libertad de navegación en el mar Rojo.

El presidente francés anunció este martes el despliegue de cazas Rafale para elevar la defensa antiaérea del golfo Pérsico, así como la movilización de medios navales en el mar Mediterráneo en medio de la guerra regional desencadenada por la ofensiva masiva de Estados Unidos e Israel contra Irán.

En concreto, Francia ha ofrecido un caza Rafale adicional de defensa antiaérea y la fragata 'Languedoc' a Chipre, ante los ataques contra una base militar británica que acoge en su territorio.

Para salvaguardar la navegación en el canal de Suez, Macron ha ordenado el traslado del portaaviones 'Charles de Gaulle', con capacidad de alojar hasta 40 aeronaves, para responder a la amenaza al comercio en el mar Rojo.

Por su lado, Grecia ha enviado dos fragatas y aviones F-16 a la isla tras registrarse daños en la base militar de Reino Unido de Akrotiri en el marco de la represalia de Irán a la ofensiva militar de Estados Unidos e Israel.

TAMBIÉN AUSTRALIA

En tanto, el primer ministro de Australia, Anthony Albanese, ha confirmado este miércoles el envío de "medios militares" a Oriente Próximo como parte de un "plan de contingencia" ante el conflicto desatado a causa de la ofensiva sorpresa lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

"El Gobierno ha desplegado seis equipos de respuesta ante crisis a la región (de Oriente Próximo) y ya hemos desplegado medios militares a principios de esta semana como parte de la planificación de contingencia", ha señalado ante el Parlamento de Australia.

Así, ha recalcado que el Ministerio de Exteriores australiano "trabaja a contrarreloj" para aumentar la capacidad de respuesta consular de Canberra ante el conflicto, según ha recogido la cadena de televisión australiana ABC, que ha afirmado que el despliegue incluye el envío de dos aviones militares, uno de transporte y otro de abastecimiento.

El propio Albanese expresó el sábado su apoyo a la ofensiva contra Irán y sostuvo que el objetivo es "impedir que Irán obtenga un arma nuclear", horas después del inicio de los ataques a gran escala contra el país asiático, en plenas negociaciones para lograr un nuevo acuerdo sobre el programa nuclear iraní.

La ofensiva de Estados Unidos e Israel ha dejado hasta la fecha más de mil muertos en Irán, según las autoridades. Entre los muertos figuran el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel y bases estadounidenses en países de Oriente Próximo.

