Nuevo apagón masivo deja a más de media Cuba sin luz tras falla en su principal central eléctrica

Las autoridades de Cuba han confirmado trabajos en marcha para restablecer el suministro eléctrico tras un apagón a gran escala registrado el miércoles que dejó sin electricidad a más de la mitad de la isla debido a un aparente fallo técnico.

La empresa Unión Eléctrica (UNE) confirmó "una desconexión del Sistema Electroenergético Nacional desde Camagüey hasta Pinar del Río". "La desconexión se debe a la salida inesperada de la central termoeléctrica Antonio Guiteras por un salidero en la caldera", especificó.

El primer ministro de Cuba, Manuel Marrero, se trasladó tras ello al Despacho Nacional de Carga junto al ministro de Energía y Minas, Vicente De La O Levy, para precisar los detalles de la desconexión y las labores para lograr restablecer el sistema eléctrico nacional.

Desde entonces la UNE ha confirmado la activación de los protocolos para el restablecimiento del mismo, incluida "la interconexión del sistema eléctrico desde Guantánamo hasta Cienfuegos, que opera de manera limitada con prioridad a servicios básicos, fundamentalmente de salud y abasto de agua".

"En el occidente está en servicio Energás Boca de Jaruco. Hay servidos 30 MW a La Habana y se estima que en la noche se incremente con la entrada de generación en occidente", ha especificado en un comunicado publicado en sus redes sociales, donde ha subrayado además que "se ha creado una isla de generación en la provincia de Matanzas".

La zona oriental de Cuba ya se quedó sin suministro eléctrico a principios de febrero, en un contexto de dificultades económicas dada por el embargo impuesto por Estados Unidos y agravada por la escasez de crudo agravada tras la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero, y las amenazas de Washington contra el país.

