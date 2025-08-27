Francia imputa a dos adolescentes de 15 y 17 años por planear ataques terroristas contra la Torre Eiffel y sinagogas

Las fuerzas de seguridad de Francia han informado que dos adolescentes de 15 y 17 años han sido imputados por planear numerosos ataques contra diferentes objetivos en territorio galo, entre ellos la emblemática torre Eiffel de París y varias sinagogas, así como en otros países europeos.

Los dos sospechosos, naturales del departamento de Val-de-Marne y París, respectivamente, fueron detenidos a finales de julio en el marco de una investigación antiterrorista abierta por las autoridades el pasado mes de abril, según informaciones recogidas por el diario 'Le Figaro.

El Gobierno francés, que ha apuntado a que es de vital importancia aumentar la vigilancia sobre posibles actos terroristas en pleno verano, ha alertado de la radicalización de menores, una cuestión que supone una amenaza para la ciudadanía.

Ahora, estos dos adolescentes han sido acusados de comunicarse a través de un grupo encriptado y estar "fascinados" por los ataques del grupo terrorista Estado Islámico. Sus intercambios hicieron saltar las alarmas después de que difundieran propagando sobre la organización yihadista.

Además, habían intercambiado ideas sobre viajar al extranjero para "llevar a cabo la yihad" y consumían contenido extremadamente violento. La torre Eiffel ha sido a menudo objeto de amenazas por parte de grupos yihadistas.

PURANOTICIA