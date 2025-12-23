Francia advierte a EE.UU. que Groenlandia es "territorio europeo" y que "pertenece a los groenlandeses"

El ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noel Barrot, reafirmó este martes que Groenlandia es "territorio europeo" y que "pertenece a los groenlandeses" después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara el nombramiento de un enviado especial para la isla.

Así respondió el ministro francés a las palabras del gobernador de Luisiana y recién nombrado enviado especial para este puesto, Jeff Landry, que aseguró que es un "honor" ocupar el cargo para "lograr que Groenlandia pase a formar parte de Estados Unidos".

Por su parte, el primer ministro de Groenladia, Jens Frederik Nielsen, mostró calma y afirmó que esta decisión "no es una fuente de preocupación" para él.

La autoridad dijo sentirse "triste" por la situación provocada por la Administración Trump. "El presidente estadounidense ha vuelto a expresar esta noche su deseo de apoderarse de Groenlandia. Con palabras como estas hace que nos reduzcamos únicamente a una cuestión de seguridad y poder, y no es así como se debe hablar de Groenlandia", aseveró.

"Somos un pueblo con una larga historia, una cultura fuerte y una democracia vibrante. Somos un país con responsabilidad por nuestro propio territorio y por nuestro propio futuro. Nuestra integridad territorial y nuestro derecho a la libre determinación están arraigados en el Derecho Internacional y no pueden simplemente ser ignorados", añadió.

Nielsen expresó su agradecimiento a aquellos países que han mostrado "de manera clara e inequívoca su respeto por Groenlandia, por las instituciones democráticas y los principios fundamentales del Derecho Internacional". "Esto confirma que no estamos solos en casa", apuntó.

"De nuevo; Groenlandia es nuestro territorio. Aquí es donde se toman nuestras decisiones. Y en cualquier momento lucharé por nuestra libertad y nuestro derecho a la autodeterminación y moldearé nuestro futuro", ha sostenido.

El anuncio de Trump se enmarca en las ya conocidas pretensiones de Washington de controlar este estratégico territorio autónomo perteneciente a Dinamarca, incluso con órdagos a movimientos militares como herramienta de presión.

(Imagen: Evgeniy Maloletka - AP)

PURANOTICIA