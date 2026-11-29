España celebra este domingo 29 de noviembre elecciones generales para elegir a los diputados y senadores de la próxima legislatura.

Más de 38 millones de electores elegirán a los 350 diputados y 209 senadores que les representarán en las Cortes Generales.

El 100% de las mesas electorales de toda España quedaron constituidas con normalidad a las 10.28 horas (06.28 en Chile), según datos del Ministerio del Interior.

En concreto, se han constituido las 61.033 mesas previstas, según los datos recogidos en la web de las elecciones.

Las últimas mesas en constituirse ha sido una en Peleagonzalo (Zamora), que se ha formado a las 10.23, y dos en el municipio tinerfeño de La Victoria de Acentejo.

Una vez finalizada la votación, comenzará el recuento de los votos que permitirá conocer cómo queda el reparto de escaños en el Congreso y el Senado.

PURANOTICIA